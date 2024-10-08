Boykot çağrısında bulunan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın damadının İsrail menşeili markanın temsilcisi olduğu ortaya çıktı
İsrail'e boykot çağrıları yapan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın damadı Berat Şirinat'ın İsrailli bir markanın temsilciliğini yaptığı öne sürüldü.
İsrail'in Gazze'deki soykırımı devam ederken birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de milyonlarca yurttaş katliama tepki gösterdi. TBMM de dahil olmak üzere çok sayıda kamu kurumu İsrail menşeili ürünlere yönelik boykot kararı aldı.
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, İsrail menşeli markalara boykot çağrısı yaparken, damadının 'İsrail’e destek vermek' ile suçlanan markaların Sakarya’daki temsilcisi olduğu öne sürüldü.
Birgün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre Erbaş'ın damadı Şirinat’a ait olan ve 2007 yılında kurulan petrol ürünleri ile otomotiv alanındaki şirketin, “İsrail’e destek vermek” ile suçlanan markaların Sakarya’daki temsilcisi olduğu bildirildi.
ŞİRKET BİRİNCİLİK ELDE ETMİŞ
Distribütörlüğün 2011 yılında alındığı, 2012 yılında ise şirketin, “Genel satış performansı Türkiye birinciliği” elde ettiği belirtildi. Öte yandan şirketin, markanın dünyada yalnızca 69 kişiye verdiği, “Elçilik kulüp üyesi” unvanına sahip olduğu da ifade edildi.
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