TBMM, yarın İsrail gündemiyle toplanacak

Yayınlanma: 07.10.2024 - 15:39

Güncelleme: 07.10.2024 - 15:39

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM’nin 1 Ekim’de yeni yasama yılına başlaması dolayısıyla TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, İsrail - Gazze savaşı ve Lübnan’a sıçrayan saldırılarla ilgili değerlendirmelerde bulunmuş ve "Vadedilmiş topraklar hezeyanıyla hareket eden İsrail yönetiminin, Filistin ve Lübnan’dan sonra gözünü dikeceği yer bizim vatan topraklarımız olacaktır. İsrail saldırganlığı Türkiye’yi de içine almaktadır. Vatanımız, milletimiz, bağımsızlığımız için bu devlet terörüne elimizdeki her imkanla karşı duracağız” ifadelerini kullanmıştı.

