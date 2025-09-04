BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş cumhurbaşkanına hakaret suçlamasıyla hakim karşısında çıktı: Adli kontrol tamamen kaldırıldı

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında, ‘cumhurbaşkanına hakaret' iddiasıyla açılan davanın ilk duruşması İstanbul 11. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşma salonunun katılımcı sayısını kaldıramaması sonucunda daha büyük bir duruşma salonu talep edildi, ancak kabul edilmedi. Bazı avukatlar ve yurttaşlar duruşmayı dışarıdan takip etti.

Duruşmada savunma yapan Baş, ifadelerinin bazı kısımlarının kesilip kullanıldığını ve bu durumun da bir yanlış anlaşılmaya sebep olduğunu belirterek, “Konuşmamdan sonra sosyal medyada paylaşılan kısa bir bölüm inanılmaz bir saldırmaya sebep oldu. Cumhurbaşkanına hakaret edilmiş gibi bir hava çizildi. Haber sonrası avukatlarımla sabah adliyeye geldik. Ancak dosyaya ulaşamadık. Ertesi gün dosyanın içeriğini öğrendik hemen ifade vermek istedik. Kendimizi izah etme şansı isterdik” dedi.

“BU DA MI HAKARET?”

Bahsi geçen sözlerindeki, “Atatürk ülkeyi düşmandan kurtardı” ifadelerini de anımsatan Baş, “Bu da mı hakaret?” diye sordu.

Mahkeme, ara karar olarak Hüseyin Baş hakkında uygulanan haftalık imza ile yurt dışına çıkış yönündeki adli tedbirlerin tamamının hakim dosyanın tekemmül etmesi, savunmanın yapılmış olması ve orantılık ölçüsü gereğince kaldırılmasına hükmetti.

Duruşma sonrası duruşma salonunun dışında basına açıklama yapan Baş, “Türk siyasetinin bir an önce durulmasını, karşılıklı anlayışın ve nezaket dilinin hukukla değil siyasetle mücadelenin zemininde yürümesini talep ediyoruz” dedi.

15 OCAK'A ERTELENDİ

Davanın duruşması, 15 Ocak 2026 saat 11.00’e ertelendi.

NE OLMUŞTU?

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş hakkında, partisinin bir etkinliğinde yaptığı konuşma nedeniyle "cumhurbaşkanına hakaret" iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı. Baş, ocak ayında savcılıktaki ifadesinin ardından adli kontrol talebiyle hakimliğe sevk edildi. Sulh Ceza Hakimliği de Baş hakkında 'Her hafta pazartesi günü imza yükümlülüğü ve yurt dışı çıkış yasağı' adli kontrol tedbirinin uygulanmasına karar verdi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, Hüseyin Baş'ın 'Zincirleme şekilde cumhurbaşkanına alenen hakaret' suçundan 1 yıl 5 aydan 8 yıl 2 aya kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.