BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş: Eğer Cumhurbaşkanı 'üçüncü kez adayım' diyorsa ben de adayım

20 Haziran 2022 Pazartesi, 17:51

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, AKP iktidarını eleştirerek, “Sanki ülkede 20 yıldır başkaları hüküm sürüyor da bizden yetki isteyen bir muhalefet var ve bundan sonraki süreçte bir şeyleri değiştirecekler. 20 yıldır bu ülkeyi yönetiyorsunuz, bir 20 yıl daha yönetseniz ne yapacaksınız” dedi.

Hüseyin Baş, dün, partisinin Türkiye genelinde düzenlediği ‘Mevzu Ekonomi: Çözüm Milli Ekonomi Modeli’ programının Bursa ayağında konuştu. Türkiye’nin ağır bir ekonomik krizden geçtiğini söyleyen Baş, iktidar çevrelerinin “Ekonomiyi çözse çözse Erdoğan çözer” propagandası yaptığını belirtti. “Sanki ülkede 20 yıldır başkaları hüküm sürüyor da bizden yetki isteyen bir muhalefet var ve bundan sonraki süreçte bir şeyleri değiştirecekler. 20 yıldır bu ülkeyi yönetiyorsunuz, bir 20 yıl daha yönetseniz ne yapacaksınız” diyen Baş, şöyle konuştu:

“BU İKTİDARA ‘BUNLAR MÜSLÜMAN’DIR’ DİYE OY VERMEYİN”

Domuz etini kasaplık et haline getirenler bunlar, zinayı suç olmaktan çıkaranlar bunlar, nüfus cüzdanlarından ‘Dini: İslam’dır’ hanesini çıkaranlar bunlar, ama aramızdaki en büyük Müslümanlar da güya bunlar. Burada çok büyük bir tezat var. Sizlere düşen, bütün toplumumuzu bu kandırmaca noktasında ayıktırmaktır, uyandırmaktır. Siz, Cumhuriyet’in kazanımları olan, Atatürk'ün bize emanet ettiği, dedelerimizin savaşla kazandığı bu topraklar üzerine inşa edilen bütün fabrikaların yabancılara, üç beş yandaşa peşkeş çekilmesine ‘tamam’ diyorsanız gidin AK Parti'ye oy verin. Ama rica ediyorum; hiç kimse, 'Bunlar Müslüman’dır, bizim dinimizi kolluyor, koruyor' diye hikâye okuyup bu adamlara oy vermesin.

Erdoğan’ın üçüncü kez aday olup olamayacağı yönündeki tartışmaya değinen Hüseyin Baş, daha önce söylediği "Eğer Cumhurbaşkanı 'üçüncü kez adayım' diyorsa ben de adayım” sözlerini yineledi.

Baş, şöyle konuştu:

“EĞER CUMHURBAŞKANI 'ÜÇÜNCÜ KEZ ADAYIM' DİYORSA BEN DE ADAYIM”

Buradan tekrar ediyorum; ben de cumhurbaşkanı adayıyım. Hadi YSK bana da 'yok' desin. Niye böyle diyorum? Cumhurbaşkanı seçilmenin şartları var. Bütün kanunların kendisine uyumlu olmakla zorunlu olduğu yasaya, anayasa denir. Şu anki Anayasa’mızı, ‘2010 Anayasası’ diye bilirsiniz, hâlbuki biz hala 1982 Anayasa’sını uygularız. Onun içini bazen doldururlar, bazen boşaltırlar. Anayasa’mızın 101. maddesinde şöyle yazar; ‘Cumhurbaşkanı, 40 yaşını doldurmuş, yükseköğrenim yapmış, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip Türk vatandaşları arasından, doğrudan halk tarafından seçilir’. Şimdi ben, 40 yaşını doldurmadım ama yükseköğrenim yaptım, milletvekili seçilme yeterliliğine de sahibim, Türk vatandaşıyım ve aynı zamanda Türk'üm. Şimdi benim için 40 yaş şartı mesele olacaksa karşı tarafa daha büyük arıza çıkartırım.

Zamlara ve enflasyon konusuna da değinen Hüseyin Baş, Erdoğan’ın “Fahiş fiyat artışlarıyla insanımızın rızkına uzanan habis ellere karşı hukuki ve idari düzenlemeleri hayata geçirmeyi sürdüreceğiz" sözlerine şöyle yanıt verdi:

“TÜRKİYE’DEKİ ENFLASYONUN SEBEBİ HÜKÜMETTİR”

Bakın, habis eller, bizim mahalledeki bakkal Rüstem Amca’ymış. Mahalledeki bakkalla, caddedeki kasapla mücadele ediyorlar. Nedir fahiş fiyat biliyor musunuz? Fahiş fiyat, gelire endeksli senetten (GES) kaynaklanan piyasadır. Fahiş fiyat, senin dövizi, doları alıp, 'Faizi indireceğim, nas var' diye diye bu millete doları iki katına kitlemendir. Fahiş fiyat, cebinde parası olana ‘kur korumalı mevduat (KKM)’ diyerek bu kadar insanın parasını o adamlara tapulamandır. Senin fahiş fiyat dediğin bu. Türkiye'deki enflasyonun sebebini hiçbir yerde aramayın. Türkiye'deki enflasyonun sebebi hükümettir.

Hüseyin Baş, basına ve sosyal medyaya yeni yaptırımlar öngören kanun teklifine de tepki gösterdi ve şunları söyledi:

“YALAN HABER İÇİNDE ‘CAMİLER YAKILDI’ VAR MI”