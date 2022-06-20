Kolombiya’nın yeni devlet başkanı, sol ittifakın adayı Gustavo Petro oldu

20 Haziran 2022 Pazartesi, 09:23

Kolombiya’da halk önümüzdeki dört yıl boyunca ülkeyi yönetecek devlet başkanı ve başkan yardımcısını seçmek için dün sandık başına gitti. Seçime katılım oranı yüzde 57 olarak belirlenirken, sandıkların kapanmasından yaklaşık 2 saat sonra ilk sonuçlar açıklandı.

Kolombiya Ulusal Seçim Konseyi tarafından yapılan açıklamaya göre seçimde adaylardan Gustavo Petro yüzde 50,51 oya sahip olurken, rakibi sağcı müteahhit Rodolfo Hernandez yüzde 47,22’lik oy aldı.

Bu sonuçlarla bağımsız aday milyoner Rodolfo Hernandez’i mağlup ederek seçimi kazanan Gustavo Petro Kolombiya’nın ilk solcu devlet başkanı oldu.



Seçim zaferinin ardından konuşma yapan Gustavo Petro, 7 Ağustos 2022 tarihinden itibaren ülkede kapsamlı bir barışın başlatılacağını ifade etti.



Başkan yardımcısı olarak seçilen ve aynı zamanda çevreci bir aktivist olan Francia Marquez Mina ise seçim sonrası yaptığı konuşmasında sosyal adalet için çalışacaklarını ve ülkedeki erkek egemenliğine son vereceklerini ifade ederken, "Hep birlikte, barış içinde, adaletli, onurlu ve fırsatlara sahip bir ülke inşa etmeyi umuyoruz" ifadelerini kullandı.



