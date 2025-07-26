BTP lideri Hüseyin Baş'ın, İmamoğlu ve Fatih Altaylı ziyaretlerine izin çıkmadı!

Bağımsız Türkiye Partisi'nden (BTP) yapılan açıklamaya göre, Genel Başkan Hüseyin Baş'ın Silivri’de tutuklu bulunan Ekrem İmamoğlu ve Fatih Altaylı’yı ziyaret taleplerine izin verilmediği bildirildi.

Baş, partiden yapılan açıklamayı, "Belki bürokrasiye takılıp talebimiz iletilmemiştir. Bir de buradan iletelim. Sayın Bakan Yılmaz Tunç’un dikkatine" notuyla yeniden paylaştı.

BTP’den yapılan açıklamaya göre Genel Başkan Hüseyin Baş ziyaret izni için iki kez Adalet Bakanlığı’na başvurdu. İlk talebe cevap gelmeyince ikinci kez başvuruldu. Bu başvuru ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından reddedildi. BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş ise partiden yapılan açıklamayı, "Belki bürokrasiye takılıp talebimiz iletilmemiştir. Bir de buradan iletelim. Sayın Bakan Yılmaz Tunç’un dikkatine" notuyla yeniden paylaştı.

"HERHANGİ YAZILI BİR CEVAP DA ALINAMAMIŞTIR"

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Genel Başkanımız Hüseyin Baş Bey'in partimizi temsilen İstanbul Marmara Ceza İnfaz Kurumu'nda (Silivri Cezaevinde) tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu , aynı cezaevinde tutuklu bulunan gazeteci Fatih Altaylı'yı bulundukları cezaevinde 22 Temmuz 2025 Salı günü, bugün uygun değilse 23, 24, 25 Temmuz 2025 günlerinden birinde ziyaret etmesine izin verilmesi hususunda Adalet Bakanlığı'na 14 Temmuz 2025 tarihli dilekçemiz ile başvuru yapılmıştır.

Ziyaret talep ettiğimiz tarihlerin sonuna gelinmesine rağmen talebimizle ilgili iznin verilmemiş olması üzerine, 24 Temmuz 2025 tarihinde sayın bakanlığa sunduğumuz ikinci bir dilekçe ile ziyaret günleri güncellenerek Genel Başkanımızın adı geçen tutuklu isimleri ilgili infaz kurumlarında partimiz adına ziyaretine izin verilmesi talebimiz yinelenmiştir.

Adalet Bakanlığı'na gerek giderek, gerek telefona iletişime geçilerek talebimizin akıbeti müteaddit defalar sorulmuş, izin beklentimiz hatırlatılmıştır. Yaptığımız görüşmelerde talebimizin Sayın Adalet Bakanı'na onay için sunulduğu, henüz bir karar verilmediği bilgileri verilmektedir. 25 Temmuz 2025 Cuma günü 17.00 itibariyle Sayın Adalet Bakanlığından izin talebimize izin verilmemiş, herhangi yazılı bir cevap da alınamamıştır."