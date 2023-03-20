BTP lideri Hüseyin Baş'tan 'ikinci tur' açıklaması: 'Erdoğan'ın karşısında tuvalet terliği olsa...'
Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, seçimlerin ikinci tura kalması durumunda Erdoğan'ı destekleyip desteklemeyecekleri yönündeki soruya "Sosyal medyada diyorlar ya 'tuvalet terliği olsa ona basarım' diye, Erdoğan'ın karşısına kim varsa onu destekleriz" şeklinde yanıt verdi.
BTP lideri Hüseyin Baş, Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı.
"Erdoğan'ın adaylığı kırmızı çizgimiz." diyen Baş, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci tura kalması durumunda Erdoğan'ı desteklemeyeceklerini belirten Baş, "İkinci tura kalırsa, sosyal medyada diyorlar ya 'tuvalet terliği olsa ona basarım' diye tabir ederler. Erdoğan'ın karşısına kim varsa onu destekleriz." diye konuştu.
Baş, Erdoğan'ın karşısında Kılıçdaroğlu var ise Kılıçdaroğlu'nu; İnce var ise İnce'yi destekleyeceklerini söyledi.
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