Son dakika... Kılıçdaroğlu için Çarşamba günü YSK'ye başvuru yapılacak
Son dakika haberi... CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Oy birliği ile Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu cumhurbaşkanı adayı olarak gösterdik. Çarşamba günü YSK'ya başvurumuzu yapacağız." açıklamasında bulundu.
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