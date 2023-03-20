'Ayşe öğretmen' de milletvekili aday adayı oldu

‘Ayşe öğretmen’ olarak bilinen Ayşe Çelik, Yeşil Sol Parti’den milletvekili aday adaylığına başvurdu.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20 Mart 2023 - 19:24
'Ayşe öğretmen' de milletvekili aday adayı oldu
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Yedi yıl önce Kanal D’de yayınlanan Beyaz Show’a telefonla bağlanarak “Çocuklar ölmesin” dediği için 1 yıl üç ay hapis cezasına çarptırılan ve Anayasa Mahkemesi (AYM) kararıyla beraat eden ‘Ayşe öğretmen’ Yeşil Sol Parti’den Diyarbakır milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Ayşe Çelik adaylığını “Amed’teyim. 28.Dönem Yeşil Sol Parti’den Amed milletvekili aday adaylığı başvurumu yaptım. ‘Çocuklarımızın özgür ve ana dillerinde yaşadıkları, annelerin ağlamadığı, barışın hüküm sürdüğü bir gelecek hayali ile…” sözleriyle duyurdu.


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