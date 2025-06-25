Bu anketi açıkladı, erken seçim için tarih verdi: İşte Özgür Özel’in duyurduğu anketin ayrıntıları!

CHP Genel Başkanı Özgür Özel Silivri Marmara Cezaevi önünde açıklamalarda bulunduğu sırada "Cumhuriyet Halk Partisi tarihinde diyeceğim, 1977'de 41.4 var ama o zaman anket yok. Tarihte ilk kez ankette yüzde 40'ı görüyoruz. AK Parti ile 6 puan, 6,5 puan farkı görüyoruz" ifadelerini kullanmıştı.

Özel, Büyükçekmece’de yapılan mitingde de söz konusu anketten bahsedip, 2 Kasım günü erken seçim istediklerini duyurdu.

Halk TV, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in gündeme getirdiği milletvekili genel seçimi anketinin sonuçlarına ulaştı.

Anket, kararsız seçmenler dağıtıldığında Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) oy oranının yüzde 40'ı aştığını ve AKP ile arasındaki farkı açtığını gösteriyor.

Anket sonuçlarına göre, kararsızlar dağıtılmadan önce AKP yüzde 28,4 , CHP yüzde 33.1 yüzde oy oranına sahipti.

Ankette yüzde 18 olarak ölçülen kararsız seçmen bloğunun oy eğilimlerine göre dağıtılmasıyla birlikte CHP'nin oyu yüzde 40,4'e yükselirken, AKP'nin oyu yüzde 34,6 olarak ölçüldü.

Bu verilere göre, kararsızlar dağıtılmadan önce CHP lehine olan 4,7 puanlık fark, dağıtım sonrası CHP lehine 5,8 puana yükseliyor.

Bu oranlar, olası bir genel seçimde CHP'nin Meclis'te çoğunluğu elde etme potansiyeline işaret ediyor.

Ankette, kararsızlar dağıtıldıktan sonra diğer partilerin oy oranları ise şu şekilde belirtildi:

DEM Parti: yüzde 6,8

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP): yüzde 5,9

Zafer Partisi: yüzde 2,9

Yeniden Refah Partisi: yüzde 2,3

İYİ Parti: yüzde 2,1

Türkiye İşçi Partisi (TİP): yüzde 0,9

Diğer: yüzde 2,1



