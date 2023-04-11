Bu kez ‘QR kod’lu etiket protestosu
Market raflarına 'Fiyatlandırma hakkında detaylı bilgi için QR kodu okutun' etiketi yapıştırıldı. Bunu cep telefonu ile okutanlar, Erdoğan'ın "Ekonominin sorumlusu benim" dediği video ile karşılaştı.
Artan hayat pahalılığını protesto etmek amacıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan ve MHP lideri Devlet Bahçeli’nin görselleri kullanılarak “Bu ürün bizim yüzümüzden pahalı” etiketleri geçen hafta marketlerde ürünlere yapıştırılmıştı.
Etiketi tasarlayan Mahir Akkoyun gözaltına alınıp adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.
Bu kez de CHP Gençlik Kolları yeni protesto başlattı. CHP’li gençler, raflarda fiyat etiketlerinin yanına QR kod yerleştirdi.
“Fiyatlandırma hakkında detaylı bilgi için QR kodu okutun” ifadeleri yer alan kod okutulduğunda ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın geçmişte “Türkiye’nin ekonomisinin sorumlusu benim, ben” dediği video izletiliyor.
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