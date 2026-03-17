Bu oran birilerinin 'canını' sıkacak: Ankaralı AKP ve MHP'liler Mansur Yavaş hakkında ne düşünüyor?

Başkent siyasetinin nabzını tutan AREA Araştırma, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’a yönelik çarpıcı bir anket çalışmasına imza attı.

Mart 2026 raporu kapsamında 27 bin kişiyle yapılan dev ankete göre seçmenin Yavaş’a olan kişisel güven ve siyasi desteği zirvede. Belediye çalışmaları memnuniyet anketi sonuçlarında ise seçmen "altyapı ve trafik" uyarısı yapıyor.

HER 10 KİŞİDEN 7’Sİ "YAVAŞ" DİYOR

Nefes'ten Aytunç Erkin'in paylaştığı araştırmanın en dikkat çekici verisi, Mansur Yavaş’a yönelik kişisel kanaat oldu. Ankara halkının yüzde 70,6’sı Yavaş hakkında olumlu görüş bildirirken, bu destek iktidar blokuna oy veren seçmenlere de sıçramış durumda. AKP seçmeninin yaklaşık yüzde 31’i, MHP seçmeninin ise yüzde 46’sı Yavaş’ın yönetiminden memnun olduğunu ifade ediyor.

SANDIKTA FARK AÇILIYOR

"Bugün yerel seçim olsa" sorusuna verilen yanıtlar, şu şekilde:

CHP (Mansur Yavaş): Yüzde 60,5 (Kararsızlar dağıtıldığında)

Cumhur İttifakı: Yüzde 32,8

Milletvekilliği bazında da CHP’nin Ankara’daki oylarını Yüzde 30,6’dan Yüzde 39,8’e yükselttiği görülüyor.

ALTYAPIDA "ZAYIF KARİNE"

Anket sonuçları, Yavaş yönetimi için ciddi bir yol haritası niteliği taşıyor. Halkın belediyeyi en başarılı bulduğu alan yüzde 58,1 ile "Sosyal Yardımlar" olurken, teknik hizmetlerde memnuniyet oranı beklentinin altında kaldı:

Ulaşım ve Trafik: Halkın yüzde 52’si öncelik verilmesini istiyor ancak hizmetten memnuniyet sadece yüzde 8,4.

Altyapı ve Su: Memnuniyet oranı yüzde 3,3’te kalarak en düşük seviyede yer aldı.

YAVAŞ’TAN "BİRLİK" MESAJI

Anket verilerinin açıklandığı dönemde BTP’nin iftarında konuşan Mansur Yavaş, "Ayrılıkta azap var, bir araya gelmek zorundayız" diyerek muhalefete "ittifak" çağrısında bulundu. Uzmanlar, bu açıklamayı Yavaş’ın Yüzde 50+1 formülünü hedefleyen stratejik bir hamlesi olarak yorumluyor.