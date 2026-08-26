'Bu Silivri'den adalet çıkmaz' diyerek başladı... İmamoğlu'ndan 'Aziz İhsan Aktaş davası' ve 'Ertan Yıldız' çıkışı: 'Bir yargısız infazın son perdesini izliyoruz!'

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan, seçilmiş İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan yeni bir mesaj geldi.

"Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" hesabından açıklaması paylaşılan İmamoğlu, Aziz İhsan Aktaş davasında verilen cezalara ve dün İBB Davası'nda savunma yapan etkin pişmanlıkçı Ertan Yıldız'a tepki gösterdi.

"BU SİLİVRİ'DEN ADALET ÇIKMAZ!"

İmamoğlu, açıklamasına "Bu Silivri'den adalet çıkmaz" sözleriyle başladı.

"Yargı üzerindeki siyasi baskı ilk sonucunu pazartesi günü verdi" diyen İmamoğlu, Aktaş davasına atıf yaparak, "Aylarca itibar suikastine uğrayan ve masumiyetlerine yürekten inandığım belediye başkanlarımıza cezalar verildi. Umarım üst mahkemeler bu yanlışı düzeltecek" ifadelerini kullandı.

"DÜN BİR SKANDALA TANIK OLDUK!"

İBB Davası'nda savunma yapan etkin pişmanlıkçı Ertan Yıldız'a da değinen İmamoğlu, "İBB davasında ise dün bir skandala tanık olduk. Davanın sözde 'bel kemiği' itirafçısı, çapraz sorguda tel tel döküldü" dedi.

İmamoğlu, "Birbiriyle çelişen ifadeler iftiracıyı zora sokunca, mahkeme avukatların soru sormasını engelledi. Gerekçe hakimin soruları beğenmemesiydi. Pek çok insanın 18 aydır tutuklu kalmasına neden olan kişiye 'istenmeyen' soru sormak uygun bulunmadı" sözlerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu, "Bu süregiden mizansene bir dava demek zordur. Belli ki biz artık bir davayı değil, çoktan kararı verilmiş bir yargısız infazın son perdesini izliyoruz!" dedi.

İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"BU SİLİVRİ’DEN ADALET ÇIKMAZ!

Yargı üzerindeki siyasi baskı ilk sonucunu pazartesi günü verdi. Aylarca itibar suikastine uğrayan ve masumiyetlerine yürekten inandığım belediye başkanlarımıza cezalar verildi. Umarım üst mahkemeler bu yanlışı düzeltecek.

İBB davasında ise dün bir skandala tanık olduk. Davanın sözde “bel kemiği” itirafçısı, çarpraz sorguda tel tel döküldü.

Birbiriyle çelişen ifadeler iftiracıyı zora sokunca, mahkeme avukatların soru sormasını engelledi.

Gerekçe hakimin soruları beğenmemesiydi. Pek çok insanın 18 aydır tutuklu kalmasına neden olan kişiye “istenmeyen” soru sormak uygun bulunmadı.

Bu süregiden mizansene bir dava demek zordur.

Belli ki biz artık bir davayı değil, çoktan kararı verilmiş bir yargısız infazın son perdesini izliyoruz!"