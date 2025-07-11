Bu sonuçlar Erdoğan’ı kızdıracak! Erdoğan ile İmamoğlu arasındaki fark 15 puandan fazla açıldı

Ank-Ar Araştırma Şirketi tarafından yapılan ankette katılımcılara AKP’li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile tutuklu İBB Başkanı ve CHP’nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu arasında yapılacak bir cumhurbaşkanlığı seçiminde tercihlerinin ne olduğu soruldu.

Anketin sonuçlarına göre, İmamoğlu ile Erdoğan'ın sorulduğu ankette İmamoğlu 15 puan önde.

2024 Ekim ayından bu yana takip edilen trendde makasın 15 puan açıldığı kaydedildi.

2025 Haziran ayı itibariyle İmamoğlu yüzde 58,6 oy alırken, Erdoğan yüzde 41,4'te kaldı.