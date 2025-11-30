Cumhuriyet Gazetesi Logo
Bu yıl tespit edilen 85'inci çocuk işçi ölümü! Traktörün çarptığı 9 yaşındaki tarım işçisi İsa yaşamını yitirdi

Bu yıl tespit edilen 85'inci çocuk işçi ölümü! Traktörün çarptığı 9 yaşındaki tarım işçisi İsa yaşamını yitirdi

30.11.2025 13:44:00
Güncellenme:
Haber Merkezi DHA
Takip Et:
Bu yıl tespit edilen 85'inci çocuk işçi ölümü! Traktörün çarptığı 9 yaşındaki tarım işçisi İsa yaşamını yitirdi

Batman'ın Gercüş ilçesinde tarlada, traktörün çarptığı 9 yaşındaki çocuk işçi İsa Şimşek, yaşamını yitirdi. Olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Gercüş'teki kaza ilçeye bağlı Kırkat köyü Konak mezrasında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen traktör, tarlada çalışan İsa Şimşek'e çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. 

İsa Şimşek, Gercüş Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Şimşek'in cansız bedeni otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürülürken, traktör sürücüsü gözaltına alındı. 

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

BU YIL 85'İNCİ ÇOCUK İŞÇİ ÖLÜMÜ

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, İsa Şimşek'in hayatını kaybetmesinin bu yıl tespit edilebilen 85'inci çocuk işçi ölümü olduğunu duyurarak çocuk işçiliğine karşı mücadele çağrısını tekrarladı.

İlgili Konular: #çocuk işçi #Gercüş