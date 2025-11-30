Bu yıl tespit edilen 85'inci çocuk işçi ölümü! Traktörün çarptığı 9 yaşındaki tarım işçisi İsa yaşamını yitirdi

Gercüş'teki kaza ilçeye bağlı Kırkat köyü Konak mezrasında meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilmeyen traktör, tarlada çalışan İsa Şimşek'e çarptı. İhbarla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
İsa Şimşek, Gercüş Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Şimşek'in cansız bedeni otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürülürken, traktör sürücüsü gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
BU YIL 85'İNCİ ÇOCUK İŞÇİ ÖLÜMÜ
İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, İsa Şimşek'in hayatını kaybetmesinin bu yıl tespit edilebilen 85'inci çocuk işçi ölümü olduğunu duyurarak çocuk işçiliğine karşı mücadele çağrısını tekrarladı.