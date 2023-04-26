Buğra Gökce açıkladı: AKP döneminde İBB'yi zarara uğratan proje

Yayınlanma: 26.04.2023 - 17:10

Güncelleme: 26.04.2023 - 17:57

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin AKP döneminde özel bir şirketten satın aldığı arazi yoluyla kamunun 106 milyon dolar zarara uğratıldığını açıkladı.

Twitter üzerinden açıklama yapan Gökce, İBB'nin 2017 yılında özel bir şirketten 116 milyon dolara satın alındığını, ancak aynı arazinin özel şirkete Fatih Belediyesi tarafından 25 milyon liraya verildiğini aktardı. Gökce, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gerçekleşen satış işleminin öncesinde bölgenin imar planının değiştirildiğine dikkat çekti.

2017 yılında 116 milyon dolara satın alınan arazinin 2021 yılında değerinin 10 milyon dolara düştüğünü belirten Gökce, konuya dair İBB müfettişlerinin raporlarını da paylaştı.

Gökce, Twitter’dan yaptığı açıklamada konunun İçişleri Bakanlığı’na bildirildiğini ve kamuyu zarara uğratan dönemin yöneticileri hakkında adli ve idari işlem yapılması için beklemede olduklarını aktardı. Gökce, aradan geçen uzun süreye rağmen konuya ilişkin İçişleri Bakanlığı’nın herhangi bir adım atmadığını sözlerine ekledi.

"ÖZEL ŞİRKET 100 MİLYON DOLAR KAZANÇ ELDE ETTİ"

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Buğra Gökce, Twitter üzerinden yaptığı açıklamada şunları ifade etti:

"2011 yılında Fatih Belediyesi’nden Fatih İlçesi Molla Gürani Mahallesi’nde muhtelif parsellerde bulunan bir taşınmaz özel bir şirket tarafından 25 milyon TL bedelle satın alındı. Satın alma işleminden sonra dönemin İBB yönetimi tarafından bir imar planı değişikliği yapılarak yeşil alan olarak tanımlanan bölgenin fonksiyonu değiştirildi. 2017 yılında yine dönemin İBB yönetimi tarafından alınan bir kararla aynı taşınmaz 429 milyon TL veya dönemin kuruyla 116 milyon dolar bedelle satın alındı. Böylece özel şirket çok kısa sürede tam 100 milyon dolar kazanç temin etti."

"İBB ZARARA UĞRATILDI"

Gökce, açıklamasında "Dönemin İBB yönetimi satın alma işleminden sonra bir imar planı değişikliği daha yaparak satın alınan bölgenin niteliğini yeniden yeşil alana çevirdi. 2021'de yapılan değerlemede bu nedenle arazinin değeri 73 milyon liraya veya dönem kuruyla sadece 10 milyon dolara inmiştir" ifadelerini kullandı.

"Peki satın alma işleminde kamu yararı var mıydı" diye soran Gökce, 2021 tarihli Büyükşehir Belediye müfettişi tarafından hazırlanan raporu örnek gösterdi.

Raporda “Mevzu bahis satın alma işleminin hangi mahalli müşterek ihtiyaç nedeniyle yapıldığının tespit edilemediği belirtilmiştir. Belediye Başkanlığımızca satın alınarak ödemesi yapılan mezkur taşınmazların alım gerekçesinin bulunmaması ve alındıktan sonra imar planlarının değiştirilmesi değerlendirildiğinde, birilerinin özel çıkarına Belediyemizin zarara uğratılmış olduğu anlaşılmıştır” ifadelerine yer verildi.

"İÇİŞLERİ BAKANLIĞI HERHANGİ BİR ADIM ATMADI"

Gökce, açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Özetle kamuya ait bir arazi özel bir şirkete satılmış, imar değişikliği yapılmış, 116 milyon dolara bu arazi satın alınmış, yine imar planı değişikliği yapılmış ve satın alınan arazinin değeri 10 milyon dolara düşmüş yani kamu 106 milyon dolar zarara uğratılmıştır. Konu İçişleri Bakanlığı’na iletilmiş, kamuyu zarara uğratan dönemin yöneticileri hakkında gereken adli ve idari işlem yapılması beklenmiştir. Ancak bugüne kadar bu konuda hiçbir gelişme yaşanmamış, aradan geçen uzun süreye rağmen herhangi bir adım atılmamıştır.

2 milyar lira ile bugün neler yapılabilir? Güncel inşaat maliyetleri ile 5000 vatandaşımızın yaşayacağı 100 m2, 1500 konut üretilebilirdi. 19 bin 600 gencimize 1 yıl boyunca asgari ücret tutarında eğitim bursu verilebilirdi. 6 milyon İstanbulluya ve 85 milyon vatandaşımıza hizmet etmek için kullanılabilecek bu kaynakların bu şekilde kullanılması hususunda takdiri sizlere bırakıyor, konunun takipçisi olmaya devam edeceğimizi bilginize sunuyorum."