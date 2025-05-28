Buğra Gökce cezaevinde evlenecek: Ailesine katılma izni son anda verildi

19 Mart'ta İBB'yi hedef alan operasyonla gözaltına alınıp tutuklanan İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce'nin cezaevindeki nikah törenine ilişkin yeni bir gelişme yaşandı.

Gökce, tören için dün yaptığı duyuruda "Cezaevinde zorlu ve imkansız koşullar içinde bir aksilik olmaz ise 28 Mayıs’ta kıyılacak nikahımıza kimseyi davet edemiyoruz. Ailelerimiz bile bakanlık iznine tabiymiş!" demişti.

Gökce'nin ailesi bu yasağa rağmen, nikah saatinde Silivri'deki Marmara Cezaevi önünde olacaklarını açıklamıştı.

Bugün ise Bakanlık tarafından izin verildi. Gökce bu gelişmeyi X hesabından "Değerli dostlarım, Sizlerin desteği, bir haksızlığa sesini yükseltmesiyle bugün gerçekleşecek nikahımıza ailelerimizin katılma ve şahit olma hakkı kabul edildi. Bize verdiğiniz destek ve güç için teşekkür ederiz" ifadeleriyle duyurdu.

Öte yandan törene Buğra Gökce ve Filiz Kahveci'nin aile yakınlarının yanı sıra CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in de katılacağı öğrenildi.



