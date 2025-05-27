Buğra Gökce cezaevinde dünyaevine girecek: Ailesine 'katılım izni' verilmedi!

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) önceki dönem İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı, şehir plancısı ve kamu yöneticisi Doç. Dr. Buğra Gökçe yarın Filiz Kahveci ile dünya evine girecek.

AİLENİN BAŞVURUSU REDDEDİLDİ

Nikah töreni ise Buğra Gökce'nin 19 Mart İBB operasyonuyla tutuklanması nedeniyle Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde düzenlenecek. Ancak törene katılmak isteyen Gökce ailesinin resmi başvuruları reddedildi.

Gökçe ailesi oğullarının nikahında onun yanında olamayacak.

Gökçe ailesinin nikaha katılmasına izin çıkmaması tepkiye de neden oldu. Aile yarın saat 12.00’de Marmara Cezaevi önünde bulunacaklarını duyurarak, yaşanan bu adaletsizliğe karşı sessiz kalmayacaklarını ifade etti.

NE OLMUŞTU?

Buğra Gökçe, evlilik planının cezaevine girmeden önce yapıldığını açıklamıştı. Gökçe eşi Filiz Kahveci ile birlikte tutukluluk durumunun evlilik planına engel olmaması açısından nikahı ertelemediklerini belirtmişti.