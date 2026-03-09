Cumhuriyet Gazetesi Logo
Buhanettin Bulut: 'Yol arkadaşlarımıza özgürlük istiyoruz!'

Buhanettin Bulut: 'Yol arkadaşlarımıza özgürlük istiyoruz!'

9.03.2026 10:01:00
Güncellenme:
ANKA
Takip Et:
Buhanettin Bulut: 'Yol arkadaşlarımıza özgürlük istiyoruz!'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, "Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve seçilmiş Belediye Başkanlarımızın, yol arkadaşlarımızın haksız ve hukuksuzca yargılandığı kumpas davasını takip etmek için bugün Silivri'de olacağız" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut,  Ekrem İmamoğlu'nun da arasında bulunduğu İBB davasının görülmesine ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Bulut, söz konusu paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Millet iradesini ve adaleti savunmak; Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu ve seçilmiş Belediye Başkanlarımızın, yol arkadaşlarımızın haksız ve hukuksuzca yargılandığı kumpas davasını takip etmek için bugün Silivri'de olacağız. Tüm belediye başkanlarımıza ve yol arkadaşlarımıza özgürlük istiyoruz." 

İlgili Konular: #Ekrem İmamoğlu #Burhanettin Bulut