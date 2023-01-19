Bülent Arınç'tan 'Sinan Ateş' açıklaması: 'Cumhurbaşkanımız fevkalade üzülmüş...'

Yayınlanma: 19 Ocak 2023 - 19:45

Güncelleme: 19 Ocak 2023 - 19:48

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Habertürk'te Mehmet Akif Ersoy'un sorularını yanıtladı. Arınç AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın cumhurbaşkanı Erdoğan'ın seçimde yeniden aday olup olamayacağı tartışmalarına ilişkin olarak, "Yeni seçim kanunun uygulanacağını düşünüyorum" dedi. Arınç'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bu yazılı bir mülakattı, sanıyorum 1 hafta 10 gün oldu. Ama orada konuştuklarımız gerçekleşiyor, seçim tarihiyle ilgili. Bunlar beklenen haberlerdi. Bütün konuşmalarımızın ancak üçte birini editörler bu hale getirmişler. Yanlış da yapmamışlar, yaptıkları doğrudur. Ancak cümlelerde bazı yanlışlıklar olabilir. Seçimle ilgili son 1 yıldan beri süreci takip ediyoruz. Resmi bir görevimiz yok, bu seçimin ne kadar önemli olduğunu bilenlerdenim. Her seçimi kendi şartları içinde az çok tahmin etmişizdir. Rahmetli Erbakan Hoca'nın Konya'dan bağımsız olarak aday olduğu seçimden bugüne kadar çok seçimde oldum. Bu yıl yapılacak olan iki seçimin, şartlar itibariyle çok zor olduğunun bilincindeyim. Zorluk nerede? Cumhurbaşkanımız kazanacak mı? AK Parti tekrar 1. parti olacak mı?

"SAYIN CUMHURBAŞKANI DEMEK Kİ TEKRAR İPLERİNİ ELİNE ALDI"

İtiraf etmeliyim ki ekonomideki sıkıntılardan, toplumsal barışa kadar giderek zorlaşıyordu. Kazanamayacak durumdan giderek kazanır duruma gelmesini 1 yıllık periyotta takip ettim. Son 3-4 aydan bu yana büyük bir yükseliş görüyorum. Bu trend devam ederse sayın Cumhurbaşkanımızın bu seçimi tekrar kazanabileceği konusu. En büyük sıkıntı ekonomide. Çalışanların, emeklilerin, sözleşmelilerin ayrı sıkıntısı var. Borcun, faizin geldiği nokta. Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda tedbirler almaya başladı. Bu güveni arttırdı. Sayın Cumhurbaşkanı hizmetlerini devam ettiriyor. Buluyor, buluşturuyor. Demek ki tekrar iplerini ele aldı. Hem enflasyon konusunda hem de çalışanları enflasyona ezdirmeme gayreti içerisinde.

22 yıldan bu yana başat rol sayın Cumhurbaşkanımızın. Seçmen kesimi 'güvendiğimiz insan, bununla yola devam edebiliriz' beklentisi vardı. Şu anda büyük ölçüde bu beklentiler karşılanıyor. Dışarıdan para bulunuyor. Ama şu anda tam yeterli mi derseniz, başka şeyler yapmanız lazım. 5 ayda bu konuda topluma güven verilebilirse bu seçim kazanılacak, bundan eminim. Ben bunu söylemeye çalıştım. Bu trend böyle devam ederse elbette 1. turda kazanacaktır. Benimle yapılan mülakatta ikisini de ele aldım. Bilhassa sayın Cumhurbaşkanının bu seçimi kazanabileceği konusunda toplumda beklenti oluştu. Muhalefetin kendi içerisindeki tutarsız hali. Adaylık noktasından başlayarak, sayın Davutoğlu'nun 6 tane parti başkanı onay vermezse Cumhurbaşkanı herhangi bir şey yapamayacak. Eğer partilerden bir tanesi ayrılırsa kriz çıkacak sözleri, esasen tedirgin olan seçmen tarafında bu tarafa doğru, daha yeni başlamadan birbirine düştüler şeklinde olumsuz anlamda bir beklenti ortaya çıktı. Bunun da sayın Cumhurbaşkanımıza yönelme konusunda, ortadaki gri alanın sayın Cumhurbaşkanı ve partisine doğru döndüğünü tespit edebiliyorum.

"CUMHURBAŞKANIMIZIN YAKINLARINDAN ALDIĞIM BİLGİYE GÖRE BU HADİSEDEN FEVKALADE ÜZÜLMÜŞ"

Özellikle sosyal medyada bir türlü kalemşörler, troller hiç bakmadan, bir takım itirazı olan insanlarla karşılaşıyorum. Rahmetli Sezai Karakoç 'anlamak masraflı iştir, emek ister' diyor. Sosyal medyada biraz da akıllarından zoru olan insanların yanlış anlamayı değil; tersinden anlamaya meyyal olduklarını görüyorum. Bir şeyin tamamını okumadan bir tarafını eksik görüyorlar olabilir. Bugün binlerce telefon ve mesajla 'ağzına sağlık' diyenlerin yanında 'neden bunu söyledin' diye iki konuya dikkat çekiyorlar. Birisi rahmetli Sinan Ateş'le ilgili. Rahmetli Sinan Ateş'i tanımam. Vefatıyla beraber içimiz yandı. İki tane masum yandı, bir eşin feryatlarını karşılıksız bırakmam mümkün değil. Bu tür olaylarda bizim herhangi bir şey söylememiz doğrudan, bir tarafta yer aldığımızı söylememiz, birileri tarafından istismar edilebiliyor. Bir müslüman olarak arkasından fatihaları, yasinleri okuduğumu söyledim. Bu konuda yorum yapmak istemedim. Tam da olayın üzerine gidilirken 'sen ne karışıyorsun' deyip hazırda bekleyen insanlar var. Bunlar küfür ve hakaret timleridir. Nerede olduklarını herkes bilir. Orada bir Erbakan hocamızın örneğini verdim. Böyle hususlarda derdi ki, mesela bu kardeşimizin vefatında diyelim, hakikaten bu alçakça cinayet, ama burada savcılık soruşturma açtı. Benim için teminat şudur. Sayın Cumhurbaşkanımızın yakınlarından aldığım bilgiye göre bu hadiseden fevkalade üzülmüş, 'Bunu araştırıp bulacaksınız, bana sonucunu getireceksiniz' demiş.

"BEN SUÇU BİLİYORUM DA SUÇLUYU BİLMİYORUM"

Diğer tarafa baktığınızda aynı camia içinde farklı isimler farklı şeyler ortaya koyuyorlar. Bunların bir kısmını tanıyorum. 80 ülkücüleri beni gerçek abileri olarak kabul ederler. Ben Manisa ülkücülerinin davasını 3 sene takip etmiş insanım. Siyasi anlamda hiçbir zaman ülkücü olmadım; ama ülkücülerin davasına yürekten inanan insanım. 'Kanımız aksa da zafer İslam'ındır' diyen insanlarla hiçbir ayrılığım olmadı. Bu konuda bildiğim bir şey yok. Suç belli; cinayet. O suçlular araştırılırken 'Bence budur, şudur' demek esasen doğru değil. Bugün çok değer verdiğim gazetece arkadaşımız bana mesaj atmış; 'madem suçluyu biliyorsun niye söylemiyorsun' diye. Ben suçu biliyorum da suçluyu bilmiyorum. Rahmetli Sinan Ateş'e gönlümden parça koparak üzüldüğümü ifade ediyorum. Küçük yaşta babasız kalmış, eşinin acısıyla yanıp tutuşan hanımefendiye karşı yapacağım desteği manevi anlamda yapmaya çalışıyorum.