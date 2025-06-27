'Buna bir dur demenin vakti geldi' dedi... İmamoğlu 'verilerle' iktidara seslendi: 'Görmezden mi geliyorsunuz?'

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, yeni bir mesaj paylaştı.

Kişisel X hesabı kapatıldığı için avukatları aracılığıyla "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" hesabından sesini duyuran İmamoğlu, Türkiye'nin Avrupa’da yoksullukta birinci olduğu verilerini paylaştı, iktidara seslendi.

"YOKSA GÖRMEZDEN Mİ GELİYORSUNUZ?"

"Avrupa Birliği’nde toplam nüfusun %21’i yoksulluk riski altındayken Türkiye’de bu oran %30,4. Slovenya’da bu oran neredeyse yarısı kadar; %14,4; Hollanda’da %15,4; Polonya %16" verilerini paylaşan İmamoğlu, "Avrupa’da yoksullukta birinci olduğumuzun farkında mısınız? Yoksa görmezden mi geliyorsunuz? Haberiniz olsun milletimiz görmezden gelemiyor, çünkü her gün yoksulluğun içinde yaşıyor" dedi.

"ARTIK DUR DEMENİN VAKTİ GELDİ DE GEÇİYOR"

"Artık gitmiyor, milletimiz nefes alamıyor" diyen İmamoğlu, "Türkiye’yi devamlı kaos ve krize sürükleyen, ekonomiyi batıran bu anlayış, milletimize büyük bir ihaneti gerçekleştiriyor. Çocuklarımızın, gençlerimizin, ailelerin geleceği için, buna bir dur demenin vakti geldi de geçiyor" ifadelerini kullandı.

İmamoğlu'nun paylaşımı şöyle:

"Görevinizi yapıp milletimizi içine soktuğunuz ekonomik krizden çıkaracağınıza; ülkemizi kaos, kriz ve istikrarsızlığa sürüklüyorsunuz.

Bana, çalışma arkadaşlarıma ve özünde millet iradesine yönelik hukuksuz darbe girişiminiz yüzünden derinleşen yoksulluğu milletimiz, her gün sofrasında iliklerine kadar hissediyor.

Avrupa Birliği’nde toplam nüfusun %21’i yoksulluk riski altındayken Türkiye’de bu oran %30,4. Slovenya’da bu oran neredeyse yarısı kadar; %14,4; Hollanda’da %15,4; Polonya %16.

Avrupa’da yoksullukta birinci olduğumuzun farkında mısınız? Yoksa görmezden mi geliyorsunuz? Haberiniz olsun milletimiz görmezden gelemiyor, çünkü her gün yoksulluğun içinde yaşıyor.

Hükümetin ve belediyelerin o kadar sosyal yardımına rağmen, Avrupa Birliği’nin verisine göre toplumun %22,6’sı açlıkla ve yoksullukla sınanıyor. Sosyal yardım almayanların halini siz düşünün.

Artık gitmiyor, milletimiz nefes alamıyor. Türkiye’yi devamlı kaos ve krize sürükleyen, ekonomiyi batıran bu anlayış, milletimize büyük bir ihaneti gerçekleştiriyor.

Çocuklarımızın, gençlerimizin, ailelerin geleceği için, buna bir dur demenin vakti geldi de geçiyor."