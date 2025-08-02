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'Bunun adı mega soygun'! CHP'li Yavuzyılmaz: AKP'nin Yap-İşlet-Devret modeli, hazinede 42 milyar liralık kara delik açtı

'Bunun adı mega soygun'! CHP'li Yavuzyılmaz: AKP'nin Yap-İşlet-Devret modeli, hazinede 42 milyar liralık kara delik açtı

2.08.2025 09:33:00
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Haber Merkezi
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'Bunun adı mega soygun'! CHP'li Yavuzyılmaz: AKP'nin Yap-İşlet-Devret modeli, hazinede 42 milyar liralık kara delik açtı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, AKP iktidarının Yap-İşlet-Devret modeliyle hayata geçirilen karayolu projelerinde tutturulamayan geçiş garantileri nedeniyle Hazine'nin şirketlere yaptığı ödemenin ilk 6 ayda 42 milyar 732 milyon TL olduğunu açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Deniz Yavuzyılmaz, AKP iktidarının Yap-İşlet-Devret modeliyle hayata geçirilen karayolu projelerinde tutturulamayan geçiş garantileri nedeniyle Hazine'nin büyük zarara uğradığını belirtti.

Yavuzyılmaz, 2025 yılının ilk 6 ayında görevli şirketlere yapılan garanti ödemesinin 42 milyar 732 milyon TL olduğunu açıkladı.

Yavuzyılmaz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "AK Parti tarzı Yap-İşlet-Devret modeliyle yapılan karayolu projelerinde tutturulamayan araç geçiş garantileri nedeniyle hazinede açılan kara deliğin boyutunu tespit ettik. 2025'in ilk 6 ayında: hazinenin görevli şirketlere yaptığı garanti ödemesi: 42 Milyar 732 milyon lira! Bunun adı mega soygundur!" ifadelerini kullandı.

 

İlgili Konular: #Deniz Yavuzyılmaz #Geçiş garantisi

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