Bupar Araştırma'dan Erdoğan'ın 'yeniden adaylığıyla' ilgili dikkat çeken anket: Yüzde 65 'hayır' dedi!

Yayınlanma: 20.01.2025 - 10:42

Güncelleme: 20.01.2025 - 10:47

Bupar Araştırma ve Danışmanlık Şirketi, 23-31 Aralık 2024 tarihleri arasında TÜİK’in belirlediği 12 bölge ve 26 alt bölgede 2420 denekle yüz yüze görüşerek bir anket yaptı.

YÜZDE 65 "HAYIR" DEDİ

Ankette "Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir daha aday olabilmesi için anayasada bulunan yalnızca 2 dönem cumhurbaşkanı seçilme kuralı değiştirilmeli midir?" sorusuna yüzde 65 "Hayır" yanıtını verdi.

Öte yandan ankette MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin “Terör bitecekse Öcalan TBMM’ye gelip DEM grubunda konuşsun” demesini doğru bulmayanların oranı yüzde 67 olurken; MHP liderinin bu çağrısının altında "Erdoğan'ın tekrar seçilmesi için DEM seçmenine mesaj verdiğini" düşünenlerin oranı yüzde 45.1.

Katılımcılara “Laiklik Türkiye için gerekli midir?”, “Demokrasi ülkemiz için gerekli midir?” soruları da soruldu.

Sözcü'nün aktardığı ankette katılımcılara sorulan diğer sorular ve yanıtları şöyle:

- Laiklik ülkemiz için gerekli midir?

Evet: %75.5

Hayır: %17.2

- Demokrasi ülkemiz için gerekli midir?

Evet: % 87.4

Hayır: % 7.8

Cevap yok: % 4.8

- Ülkenin en önemli sorunları nelerdir?

Pahalılık ve yoksulluk: Yüzde 85

Faturalar: Yüzde 45

Konut ve kiralar: Yüzde 44

- AKP’nin Suriye politikasını doğru buluyor musunuz?

Hayır: Yüzde 55.3

Evet: Yüzde 35.8

Cevap yok: Yüzde 8.9

- Erdoğan’ın ‘İsteyen Suriyeli kardeşlerimiz kalabilir, başımızın üstünde yer var’ açıklamasını doğru buluyor musunuz?

Hayır: Yüzde 68.2

Evet: Yüzde 27.3

Cevap yok: Yüzde 4.5

- Devlet Bahçeli’nin “Terör bitecekse Öcalan TBMM’ye gelip DEM grubunda konuşsun” demesini doğru buluyor musunuz?

Hayır: Yüzde 67.6

Evet: Yüzde 20.3

Cevap yok: Yüzde 12.1

- Sizce, Devlet Bahçeli bu açıklamayı neden yaptı?

Erdoğan’ın tekrar seçilmesi için DEM seçmenine mesaj verdi: % 45.1

Fikir belirtmeyen: % 22.1

Terörü bitirmek için MHP’nin zararına da olsa ülke menfaati için: % 21.8

Ortadoğu’da yaşanacak gelişmelere tedbir amaçlı: Suriye’de bir Kürt devletinin kurulmasını engellemek için: % 7.6

- Teğmenlerin ordudan ihraç talebiyle sevk edilmesini doğru buluyor musunuz?

Hayır: % 49.4

Evet ama ihraç edilmesinler: % 12.8

Evet ihraç edilsinler: % 9.2

Fikir belirtmeyen:% 28.7

- Recep Tayyip Erdoğan’ın bir daha aday olabilmesi için anayasada bulunan yalnızca 2 dönem cumhurbaşkanı seçilme kuralı değiştirilmeli midir?

Hayır: % 65.7

Evet: % 24.5

Fikir belirtmeyen: % 9.8

- Diyanet İşleri Başkanlığı’na güveniyor musunuz?