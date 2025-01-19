Yöneylem Araştırma'nın son anketinde çarpıcı sonuç: Erdoğan tam 10 puan geride! CHP'li Günaydın açıkladı: 'Bu ülkeye yaşatılanların tek nedeni...'

Yayınlanma: 19.01.2025 - 12:49

Güncelleme: 19.01.2025 - 12:49

Güncel siyasete 'İmralı' gündemi hakim olsa da; muhalefet bir taraftan 'erken seçim' çağrısını yinelemeye devam ediyor.

Özellikle, Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın şafak vakti gözaltına alınıp, günler sonra tutuklanmasının ardından CHP, iktidara yönelik sandık çağrısını bir kez daha yineledi ve AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a seslendi.

Siyasetteki gergin hava devam ederken; kamuoyu araştırma şirketleri de anket çalışmalarına devam ediyor.

YÖNEYLEM'DEN YENİ ANKET: ERDOĞAN 10 PUAN GERİDE

Son olarak Yöneylem Araştırma, Ocak 2025 anketini açıkladı. Anketi, CHP'li Gökhan Günaydın sosyal medya hesabından duyurdu.

Ankete göre; bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa Erdoğan, muhalefet adayının 10 puan gerisinde görünüyor.

'BU ÜLKEYE YAŞATILANLARIN TEK NEDENİ...'

Günaydın, X hesabından yaptığı paylaşımda "Bugün Cumhurbaşkanlığı seçimi olsa Erdoğan, muhalefet adayının 10 puan gerisinde… Bu ülkeye bugün yaşatılanların tek nedeni bu aşağıdaki tablo.. Kaçınılmaz olarak, turpun büyüğü sandıkta!" ifadelerini kullandı.