Burak Erbay, ‘Sansür Yasası’nı, cep telefonunu TBMM kürsüsünde çekiçle kırarak protesto etti

13 Ekim 2022 Perşembe, 00:38

Kamuoyunda ‘sansür yasası’ olarak bilinen, basına ve sosyal medyaya yönelik yeni yaptırımlar içeren kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu’ndaki görüşmeleri sürüyor.

CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay, teklifi, cep telefonunu TBMM kürsüsünde çekiçle kırarak protesto etti.

Erbay, “Eğer buradaki yasa Meclis’ten geçerse bu telefon artık bu şekilde kırıp atabilirsiniz genç kardeşlerim. Kullanmanıza gerek kalmayacaktır. Ama 2023 Haziran’da o genç kardeşlerim size gereken dersleri verecektir” dedi.



Eray, şunları söyledi:

Bu yasa gençleri çok ilgilendiriyor. Ben buradan, 15, 16, 17 yaşında ve özellikle 2023’te Türkiye’nin kaderini belirleyecek 18, 19, 20 yaşında ilk defa oy kullanacak kardeşlerime seslenmek istiyorum. İstediğiniz yere tatile gidemiyorsunuz, istediğiniz yemeği yiyemiyorsunuz, istediğini tableti, kıyafeti alamıyorsunuz. Mutsuzsunuz. Bunun sebebi, AKP iktidarı ve peşine takılan MHP. Tek özgürlüğünüz var. Instagram, Youtube, Facebook var. Orada haberleşiyorsunuz. Bugün 12 Ekim. Eğer buradaki yasa Meclis’ten geçerse bu telefon (elindeki çekiçle telefonu kırarak) artık bu şekilde kırıp atabilirsiniz genç kardeşlerim. Kullanmanıza gerek kalmayacaktır. Ama 2023 Haziran’da o genç kardeşlerim size gereken dersleri verecektir.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Erbay’ın Genel Kurul’a çekiçle girmesinin yasak olduğunu belirterek, “Biraz önce CHP Muğla Milletvekili, kürsüde konuşurken elinde çekiçle telefon materyalini parçaladı. Sorum hem size hem de CHP Grup Başkanvekili’ne. Efendim, Genel Kurul’a çekiçle girilebilir mi? En azından uyarmak gerekmez mi? Halen bu çekiç Genel Kurul’da mıdır” dedi.

TBMM Başkanvekili Haydar Akar, çekicin Genel Kurul’dan çıkarıldığını düşündüğünü kaydederek, “Kötü niyetle kullanılmadığı için… Sayın Akçay, siz de biliyorsunuz ben de biliyorum. Genel Kurul’a girerken kimse milletvekillerini kontrol etmiyor. Kötü niyetle kullanılmak amacıyla getirilmiş bir çekiç değil. Ben arkadaşımdan rica ediyorum, çekici de dışarı çıkarsın. Bir sıkıntı olacağını da düşünmüyorum” diye yanıt verdi.

Akçay, “Burada niyet arayamazsınız. Görüşmeleri çığırından çıkartabilecek… Tavrımızı kesin ve net olarak ortaya koymamız lazım” diyerek sözlerini sürdürdü. Akar ise milletvekillerini uyararak, “Kimse kesici, yaralayıcı aletlerle Genel Kurul’a girmesin lütfen” dedi.