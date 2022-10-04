Burhanettin Bulut, şehir hastanelerini sordu: 41 milyar nereye gitti?

04 Ekim 2022 Salı, 11:37

CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut, Sağlık Bakanlığı bütçesinde en büyük kalemlerden birini oluşturan şehir hastanelerini Meclis gündemine taşıdı.

Sağlık Bakan Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi veren Bulut, kör bir kuyu gibi para yutan, usulsüzlükler yuvasına dönen, sözleşme değeri 10,6 milyar dolar olan 18 şehir hastanesi için kira bedeli olarak şehir hastanelerini yapan/işleten şirketlere 25 yılda 30,3 Milyar ABD doları ödeneceğini kaydetti.

MİLLETİN CEBİNDEN MİLYARLAR ÇIKIYOR

Ödenecek paranın sadece kira bedeli olmadığını doğrudan sağlık hizmeti dışında kalan görüntüleme, laboratuvar, bilgi işlem, güvenlik, temizlik, yemekhane gibi tüm ek hizmetlerin de yine bu şirketlere verildiğini kaydeden Bulut, şöyle devam etti:

“Şirketler buna ek olarak, 'kampus dışı ticari alan' adı altında, hastanelerin çevresine kurdukları ticari alanları KDV, damga vergisi ve harçlardan muaf olarak işleterek de kar elde etmektedir. Milletin cebinden bir kuruş çıkmıyor denilen şehir hastaneleri için milyar dolarlar ödenmektedir."

42 MİLYAR NEREYE GİTTİ?

Sayıştay’ın raporunun Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) Sağlık Bakanlığı’na aktardığı paranın kayıp olduğunu ortaya çıkardığına dikkat çeken Bulut, "SGK, bakanlığa bağlı hastanelerde ayakta ve yatarak tedavi gören hastaların sağlık hizmeti giderleri için Sağlık Bakanlığı’na götürü bedel (global bütçe) olarak 81 milyar 160 milyon TL ödeme yapmıştır. Ancak bakanlık tarafından 2021 yılında Medula’ya girilen sağlık hizmetlerinin toplam tutarının 38 milyar 858 milyon TL olduğu tespit edilmiştir. Aradaki farkın 42 milyar 302 milyon TL olduğu ortaya çıkmıştır. Sağlık Bakanlığı’nın hastaların tedavisi için SGK’den fazladan aldığı 42 milyar 302 milyon TL’yi nereye harcadığı ise belirlenememiştir" ifadelerini kullandı.

PARA İADE EDİLECEK Mİ?

CHP’li Bulut, Sağlık Bakan Fahrettin Koca’nın yanıtlaması istemiyle şu soruları yöneltti:

SGK’den alınan, hastalara harcanması gereken söz konusu 42.3 milyar lira nereye harcanmıştır?

Bu para döviz kurlarındaki yükseliş nedeniyle artan kira ve diğer garanti bedelleri için mi kullanılmıştır?

Sağlık Bakanlığı’na fazla ödenen bu tutar terkin edilecek ve SGK’ye iade edilecek midir?

Ayrı ayrı belirtilmek üzere şimdiye kadar şehir hastanelerini işleten şirketlere ne kadar ödeme yapılmıştır?











