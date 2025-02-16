Burhanettin Bulut'tan Bakan Kurum'a yanıt: 'Laf yetiştireceğim diye komik duruma düşme'

Yayınlanma: 16.02.2025 - 20:33

Güncelleme: 16.02.2025 - 20:37

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, X hesabından yaptığı açıklama ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'a cevap verdi. CHP lideri Özgür Özel'in kastettiği Bakan'ın Kurum olmadığını belirten Bulut, "O dönemdeki bakanlara sor da öğren kim olduğunu" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile bir bakan arasında geçen tartışmayı anlatması üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Ben Belediye Başkanının üzerine yürümüşüm de Belediye Başkanı benim iki yakama yapışmış" diyerek tartışmayı yalanladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut, sosyal medya hesabından, Murat Kurum'a "Buluttan nem kapmışsın Murat Kurum. Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel senin adını anmadı, kastettiği Bakan da sen değilsin. Saray’ın kabinesinde, vatandaşa hesap vermeyen tek Bakan sen değilsin. Laf yetiştireceğim diye komik duruma düşme. O dönemdeki bakanlara sor da öğren kim olduğunu" yanıtını verdi.

Buluttan nem kapmışsın Murat Kurum!

Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel senin adını anmadı, kastettiği bakan da sen değilsin. Saray’ın kabinesinde, vatandaşa hesap vermeyen tek bakan sen değilsin. Laf yetiştireceğim diye komik duruma düşme!



O dönemdeki bakanlara sor da öğren kim… https://t.co/gEAI7vtG1o — Burhanettin Bulut (@eczburhan) February 16, 2025

ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Özel, Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere ile ilgili şunları söylemişti:

“O bunu dedikten sonra Abdurrahman Tutdere; ağabeyinin çocuğu, eşi ve yeğenini elleriyle çıkardı, battaniyeye sardı, köyüne götürdü, defnetti, tekrar enkazların başına geldi, Adıyamanlılara sahip çıktı. Bundan bir süre sonra, ‘ Adıyaman’da hayat normale döndü’ denince bütün yardımlar kesildi Adıyaman’a. ‘Bu yapılan iş alçaklıktır’ gibi bir laf etmiş Abdurrahman. Bunun üstüne bu Bakan, Abdurrahman’ı gördüğü bir yerde, halkın arasında Abdurrahman’ın üzerine doğru yürümüş, ‘Sen bunu bana nasıl dersin’ diye. Abdurrahman da kendini kaybetmiş, bunun iki yakasına yapışmış. Zor ayırmışlar. O günden sonra Adıyaman, Abdurrahman’ın yakasını bırakmadı ‘Sen bizi bırakmayacaksın’ diye. O isyanlarını korkmadan dile getirip bir de bu yüzsüzlüğe karşı da sinirlerine hakim olamayıp iki yakasına yapışınca Bakan’ın, Abdurrahman’a demişler ki ‘Biz artık seni bırakmıyoruz. Bu Adıyaman’ın hakkını sen savunursun.’ Adıyaman’a bir sahip çıkma hikayesidir Abdurrahman Tutdere’nin hikayesi. Bir siyasi hikaye değildir.”