Özgür Özel ilk defa canlı yayında anlattı… ‘CHP’li Tutdere, Bakan'ın iki yakasına yapışmış’

Yayınlanma: 16.02.2025 - 16:00

Güncelleme: 16.02.2025 - 17:07

Manisa'nın Kula ilçesinde bulunan Kula Salihli Jeoparkı’ndaki Halk TV canlı yayında konuşan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Özgür Özel, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin deprem döneminde kendi ailesi enkaz altındayken yurttaşların yardımına nasıl koştuğunu ilk kez anlattı.

Özel, Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ile ismini vermediği bir bakan arasında geçen tartışmayı anlatan Özel, şunları kaydetti:

"Abdurrahman Tutdere’nin belediye başkanı olması, Adıyaman‘ı CHP’nin alması, bu mevzunun üstündedir" diyen Özel, "O söylediğiniz Bakan, ‘Adıyaman’da hayat normale döndü’ dedi. O bunu dedikten sonra Abdurrahman Tutdere, abisinin çocuğu, eşi ve yeğenini elleriyle, -ben oradaydım, tesadüfen 100 kilometre ötedeydim, ‘Abdurrahman’ın ailesi bulundu, çıkarılıyor’ dediler, koştuk.- Elleriyle çıkardı, battaniyeye sardı, köyüne götürdü, defnetti. Tekrar enkazların başına geldi, Adıyamanlılara sahip çıktı. O sırada, bundan bir süre sonra ‘Adıyaman’da hayat normale döndü’ denilince bütün yardımlar kesildi Adıyaman‘a. Madem dönmüş diye. Adam normal olarak ‘Biz başka yere yardım edelim’ diyor. ‘Bu yapılan iş alçaklıktır’ gibi bir laf etmiş Abdurrahman.

Bunun üstüne sen bu Bakan Abdurrahman‘ı gördüğü bir yerde, Valilikte, Abdurrahman’ın üzerine doğru yürümüş. ‘Sen bunu bana nasıl dersin?’ diye. Abdurrahman da kendini kaybetmiş bunun iki yakasına yapışmış, zor ayırmışlar. Sorun Abdurrahman’a anlatsın, ben de yeni öğrendim. O günden sonra Adıyaman, Abdurrahman’ın yakasını bırakmadı, ‘Sen bizi bırakmayacaksın’ diye. Çünkü o isyanlarını korkmadan dile getirip, bir de bu yüzsüzlüğe karşı da sinirlerine hakim olamayıp iki yakasına yapışınca Bakanın, Abdurrahman‘a demişler ki, ‘Biz artık seni bırakmıyoruz, bu Adıyaman’ın hakkını sen savunursun.’ Zaten Adıyaman‘a ne kadar milletvekili yolladıysak ‘Ankete gerek yok, Adıyaman kararını vermiş’ demişlerdi. Anket yapmadan aday yaptık, her yerde anketlere baktık Adıyaman‘dan ben hep emindim, biliyorsunuz, ‘Kesin aldık Adıyaman’ı’ diyordum. Öyle oldu. Adıyaman’a bir sahip çıkma hikayesidir Abdurrahman Tutdere’nin hikayesi. Bir siyasi hikaye değildir yani."