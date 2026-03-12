Büro-İş Sendikası’ndan CHP’li Akay’a ziyaret: SGK’de çalışan devlet memurlarına uzmanlık için yasa teklifi veriliyor

Büro-İş Sendikası Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri, TBMM Plan Bütçe Komisyonu Üyesi CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay'ı TBMM’de ziyaret etti. Sendikalılar, SGK çalışanlarının özlük haklarını iyileştirmek ve hak ettiği statükoya kavuşabilmesi için uzunca bir zamandır üzerinden çalıştıkları Sosyal Güvenlik Hizmetleri Uzmanı ve Uzman Yardımcısı kadrosu ihdas edilmesini içeren yasa teklifi taslağını teslim etti. Görüşmede; SGK’de görev yapan 27 bin 145 memur, 5 bin 608 işçi olmak üzere toplam 32 bin 753 personelin özlük haklarının zayıfladığının altı çizildi. Büro-İş Sendikası, kurum çalışanlarının yıllardır beklediği Uzmanlık kadrosu için hazırladıkları teklifin bir an önce yasalaşması için TBMM’de grupları bulunan bütün siyasi partilere destek çağrısında bulundu.