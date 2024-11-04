Büro-İş’ten 2025 bütçesine tepki: ‘Dar gelirliden faize, sermayeye’

Yayınlanma: 04.11.2024 - 14:31

Güncelleme: 04.11.2024 - 14:31

Büro-İş Sendikası, 2025 yılı bütçesi ve enflasyon oranlarına dikkat çekmek amacıyla dün Ankara’da “Pasta pay etme” temalı bir eylem düzenledi. Burada sendika adına açıklama yapan Büro-İş Sendikası Genel Başkanı Alay Hamzaçebi, açıklanan enflasyon oranlarının farklı olmasına dikkat çekerek “Bağımsız Enflasyon Araştırma Grubu’na (ENAG) göre, aylık yüzde 5,57; yıllık ise yüzde 89,77 olan enflasyon oranı Türkiye İstatistik Kurumu’na (TÜİK) göre aylık yüzde 2,88; yıllık ise yüzde 48,58 olarak gerçekleşmiş” dedi.

'EMEKÇILER YOKSULLAŞTIRILIYOR'

Hamzaçebi, 2025 yılı zamlarına da değinerek “Toplu Sözleşme gereği memur ve emeklisi şimdilik 2025 Ocak ayında yüzde 7,99 zam almış olacak. Bu ayarlanmış düşük enflasyon oranları ile memur ve emeklinin 2025 yılında alacağı zamlar da pula çevrilmiş oldu. Enflasyon oranlarını düşük açıklamakla enflasyon düşmüyor, refah artmıyor. Aksine emekçiler hileli bu oranlar ile daha da yoksullaştırılıyor, açlığa mahkûm edilir hâle getiriliyor. Zamlar yukarı, enflasyon aşağı dünyada ki tek model bizim hükümete ait” diye konuştu.

‘DAR GELİRLİDEN SERMAYEYE’

Hamzaçebi, açıklanan 2025 bütçesini de değerlendirerek “22 yıldır aynı terane. Vergi yükünün, bütçe açığının, faizlerin, cari transferlerin, Kamu Özel İşbirliği (hasta garantili hastaneler, döviz üzerinden geçiş garantili köprü, otoyol, tünel) ödemelerinin arttığı ama gelirimizin düştüğü bir yıl daha yaşayacağız. Yine dar gelirliden alıp faize, sermayeye, yandaşa, rantiyeye, tarikata, cemaate aktarmak için hazırlanmış bir sefalet bütçesidir. Bu bütçede bol vergi, çok iş, az maaş vardır” ifadelerini kullandı. Ardından Hamzaçebi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu çalışanlarının sorun ve taleplerini gündeme getirdi. Hamzaçebi, şunları kaydetti:

“Bütçe; bir ülkenin bir yılda elde edeceği gelirin paylaşımını gösteren bir pastaya benzer. Bu bütçede en büyük dilimler yine azınlığı oluşturan bütçeden nemalanan saraya, sermayeye, rantiyeye, faize, yandaşa, tarikata ayrılmıştır. Hükümetin hazırladığı bu 2025 sefalet bütçesini kabul etmiyoruz. Pastayı yeniden dilimliyor en küçük dilimi hükümete ve yandaşlarına ikram ediyor ve soruyoruz. Bize reva gördüğünüz bu kadar küçük dilimle siz geçinemiyorsunuz, milyonlarca çoğunluğu oluşturan biz emekçiler nasıl geçinelim?”