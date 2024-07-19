Bürokratlara AKP’li vekillerden tepki

Yayınlanma: 19.07.2024 - 04:00

Güncelleme: 19.07.2024 - 04:00

TBMM Dilekçe Komisyonu, önceki gün Bafa Gölü ve antik Latmos bölgesiyle ilgili bazı sorunların çözülmesi için yapılan başvuruyu görüştü. Konuya ilişkin komisyona sunum yapmaya gelen Muğla İl Tarım Müdürü Barış Saylak çözümlerden değil de sadece sorunlardan söz edince AKP’li milletvekilleri, Saylak’a “Siz bunların çözümüyle ilgili bize bir şey söyleyin” diyerek itiraz etti. Saylak’ın, “2023 genel seçimleri ve arkasından 2024 yerel seçimleri falan derken bir miktar bu çalışmalar akamete uğradı” savunmasını yapması üzerine AKP’li Salih Dal, “Seçimi biz, siyasetçiler yapıyor. Siz orada görevinizi yapacaksınız” karşılığını verdi.