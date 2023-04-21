Bursa 1. Bölge ilçeleri hangileri? Bursa 1. bölgeden kaç milletvekili çıkıyor? AKP, CHP, İYİ Parti, MHP Ankara milletvekili adayları...
14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nde Bursa milletvekilleri listesi yayımlandı. Seçime günler kala, partiler milletvekili adaylarını açıkladı. Bursa'da 2 seçim bölgesi bulunuyor. Bursa 1. Bölge ilçeleri hangileri? Bursa 1. Bölge'den kaç milletvekili adayı çıkıyor?
Bursa ili Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2022 nüfus sayımı sonuçları baz alınarak yapılan tespitler sonucunda 3.194.720 kişilik nüfusuna karşın 20 milletvekili çıkarabileceği göz önüne alındığında üç seçim bölgesinden oluşuyor.
BURSA 1. BÖLGE İLÇELERİ HANGİLERİ?
BÜYÜKORHAN
KARACABEY
M.KEMALPAŞA
NİLÜFER
ORHANELİ
OSMANGAZİ
BURSA 1. BÖLGEDEN KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKACAK?
Bu seçim bölgesinin toplam nüfusu 1.493.603 iken, çıkaracağı milletvekili sayısı 10, bir milletvekiline düşen kişi sayısı ise 149.360 kişidir.
BURSA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
CHP BURSA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
Kayıhan Pala
Nurhayat Altaca Kayışoğlu
Mehmet Atmaca
İsmet Karaca
Jülide Akköprü
Alpaslan Yıldız
Engin Tamer
Serkan Öztürk
Özgür Yıldız
Canan Akın Erdem
AKP BURSA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
EFKAN ALA
REFİK ÖZEN
AHMET KILIÇ
EMİNE YAVUZ GÖZGEÇ
MUSTAFA YAVUZ
AHMET YILDIZ
İRFAN AKKAYA
ÖMER FARUK TEMİZTÜRK
SEMİH PEKSERT
MİHRİMAH KOCABIYIK
MHP BURSA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
İSMET BÜYÜKATAMAN
AHMET BEYGİRCİ
YAŞAR TÜRK
KORKUT AKTAŞ
METİN ÇORAKLI
CANAN TARÇIN
RİDVAN KILIÇOĞLU
OSMAN YORULMAZ
EROL COMART
TUĞBA ŞENTÜRK YILMAZ
İYİ PARTİ 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
YÜKSEL SELÇUK TÜRKOĞLU
SEVİNÇ ATABAY
YÜKSEL YILMAZ
ŞEYDA ŞAHİN
YAHYA BAHADIR
BİRGÜL YILDIZ GÜNAY
RESÜL KAPLAN
ÖZGÜR ŞİMŞEK
EVREN ŞAHİN
FEYZA TEMEL
YEŞİL SOL PARTİ BURSA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
CEYLAN EROL ERDOĞAN
CAHİT KIRKAZAK
SÜMBÜL ORHAN
KEMALETTİN YILDIZ
MAHKUM TAŞ
RÜSTEM AVCI
ABDULKADİR BAYDUR
MEHMET ALİ DOĞU
BERKAY AKKUŞ
SERHAT ÇELİK
TİP BURSA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
MAHMUT HAKAN KOÇAK
HELİN İLCEK
ERHAN İMRALI
SELAHADDİN HABİB GÖBELEZ
TİMUR TORGAY
EYLEM GÜN GÜNEŞ
SUAT ŞENOCAK
BUSENUR ÇOBAN
MURAT DEMİRHAN
REFAYİ REFAYİOĞLU
MEMLEKET PARTİSİ BURSA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI
ÖZCAN ÖZEL
RUŞEN SEVER
DEREN PAKİZEKARAKAYA
AHMET ATALAY
CEVDET ŞEN
ALP GÜMÜŞ
ZEYNEP GÖKMEN
UMAR BATINAYEREĞİLMEZ
ALİ KAĞANASLANOĞLU
BERKAY DESOVALI
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