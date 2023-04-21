Bursa 1. Bölge ilçeleri hangileri? Bursa 1. bölgeden kaç milletvekili çıkıyor? AKP, CHP, İYİ Parti, MHP Ankara milletvekili adayları...

Yayınlanma: 21.04.2023 - 16:45

Güncelleme: 21.04.2023 - 16:45

Bursa ili Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2022 nüfus sayımı sonuçları baz alınarak yapılan tespitler sonucunda 3.194.720 kişilik nüfusuna karşın 20 milletvekili çıkarabileceği göz önüne alındığında üç seçim bölgesinden oluşuyor.

BURSA 1. BÖLGE İLÇELERİ HANGİLERİ?

BÜYÜKORHAN

KARACABEY

M.KEMALPAŞA

NİLÜFER

ORHANELİ

OSMANGAZİ

BURSA 1. BÖLGEDEN KAÇ MİLLETVEKİLİ ÇIKACAK?

Bu seçim bölgesinin toplam nüfusu 1.493.603 iken, çıkaracağı milletvekili sayısı 10, bir milletvekiline düşen kişi sayısı ise 149.360 kişidir.

BURSA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI



CHP BURSA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

Kayıhan Pala

Nurhayat Altaca Kayışoğlu

Mehmet Atmaca

İsmet Karaca

Jülide Akköprü

Alpaslan Yıldız

Engin Tamer

Serkan Öztürk

Özgür Yıldız

Canan Akın Erdem

AKP BURSA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

EFKAN ALA

REFİK ÖZEN

AHMET KILIÇ

EMİNE YAVUZ GÖZGEÇ

MUSTAFA YAVUZ

AHMET YILDIZ

İRFAN AKKAYA

ÖMER FARUK TEMİZTÜRK

SEMİH PEKSERT

MİHRİMAH KOCABIYIK

MHP BURSA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

İSMET BÜYÜKATAMAN

AHMET BEYGİRCİ

YAŞAR TÜRK

KORKUT AKTAŞ

METİN ÇORAKLI

CANAN TARÇIN

RİDVAN KILIÇOĞLU

OSMAN YORULMAZ

EROL COMART

TUĞBA ŞENTÜRK YILMAZ

İYİ PARTİ 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

YÜKSEL SELÇUK TÜRKOĞLU

SEVİNÇ ATABAY

YÜKSEL YILMAZ

ŞEYDA ŞAHİN

YAHYA BAHADIR

BİRGÜL YILDIZ GÜNAY

RESÜL KAPLAN

ÖZGÜR ŞİMŞEK

EVREN ŞAHİN

FEYZA TEMEL

YEŞİL SOL PARTİ BURSA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

CEYLAN EROL ERDOĞAN

CAHİT KIRKAZAK

SÜMBÜL ORHAN

KEMALETTİN YILDIZ

MAHKUM TAŞ

RÜSTEM AVCI

ABDULKADİR BAYDUR

MEHMET ALİ DOĞU

BERKAY AKKUŞ

SERHAT ÇELİK

TİP BURSA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

MAHMUT HAKAN KOÇAK

HELİN İLCEK

ERHAN İMRALI

SELAHADDİN HABİB GÖBELEZ

TİMUR TORGAY

EYLEM GÜN GÜNEŞ

SUAT ŞENOCAK

BUSENUR ÇOBAN

MURAT DEMİRHAN

REFAYİ REFAYİOĞLU

MEMLEKET PARTİSİ BURSA 1. BÖLGE MİLLETVEKİLİ ADAYLARI

ÖZCAN ÖZEL

RUŞEN SEVER

DEREN PAKİZEKARAKAYA

AHMET ATALAY

CEVDET ŞEN

ALP GÜMÜŞ

ZEYNEP GÖKMEN

UMAR BATINAYEREĞİLMEZ

ALİ KAĞANASLANOĞLU

BERKAY DESOVALI