Bursa’da Mustafa Bozbey'e destek yürüyüşü: 'Mustafa Bozbey yalnız değildir'

Mustafa Bozbey’in tutuklanarak Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılmasını protesto etmek için yurttaşlar, FSM Caddesi'nde bir araya gelerek, hastane alanına yürüdü.

Yürüyüşe CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP Bursa milletvekilleri Kayıhan Pala, Hasan Öztürk, Orhan Sarıbal, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, Harmancık Belediye Başkanı Haşim Ali Arıkan, CHP PM Üyesi Canan Taşer, Mustafa Bozbey’in kızı Side Bozbey ve eşi Seden Bozbey’in yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Yürüyüş sırasında sık sık, “Bursa’nın Başkanı Mustafa Bozbey”, “Kurtuluş yok yek başına ya hep beraber ya hiç birimiz”, “Hükümet istifa” sloganları atılırken, arabayla geçen yurttaşlar kornalarıyla, evlerindeki yurttaşlar da alkışlarıyla destek verdi. Miting alanında yurttaşlara Mustafa Bozbey imzalı Bursaspor atkıları dağıtıldı.

Alana kurulan sinevizyonda Mustafa Bozbey’in konuşmaları ve belediye başkanlığı süresince yaptığı hizmetlerinin yer aldığı videolar gösterildi.

Sahneye, Mustafa Bozbey’in 2024 Yerel Seçimleri’nde aldığı 860 bin 490 oyun H Tipi Cezaevi'nde bulunduğunu gösteren demir parmaklık konuldu.

“HİÇ UTANMADAN MİLLİ İRADE TECELLİ ETTİ DEDİLER”

CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş yaptığı konuşmada, şunları söyledi:

“Kardeşlerim, kendi geleceğini kurtarmak için halkın geleceğini tehlikeye atmaktan çekinmeyen bir azınlık iktidarı, ülkemize en karanlık dönemlerden birini yaşatmaktadır. 20 yıl boyunca Bursa’yı yönetenler, bu güzel kenti yaşanmaz hale getirmiştir. Bugün ise halkın oylarıyla seçilmiş Bursa Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Bozbey’i dört duvar arasına koyarak, belediyeye çökmüşlerdir. Ardından da hiçbir utanma göstermeden 'milli irade tecelli etti' demişlerdir. Sen seçimde yüz binlerce oy farkı yiyeceksin, sonra birkaç meclis üyesiyle belediyeye çökeceksin; sonra da çıkıp 'milli irade' diyeceksin. İnsan biraz utanır."

“NE PARTİSİNİ NE DE BURSA’YI SATMAMIŞTIR”

"Bugün Nilüfer’deyiz. Sizler Mustafa Bozbey’i çok iyi tanıyorsunuz. Bursa’ya dair iyi olan ne varsa, bunun önemli bir kısmında onun emeği vardır. Nilüfer’de yaptığı hizmetlerle insanlara daha iyi bir yaşamın mümkün olduğunu göstermiştir. Başkanımız, girdiği her seçimde oylarını artırarak seçilmiş, hiç kimseyi ayırmadan herkese hizmet etmiş ve yerel yönetim tarihine adını yazdırmıştır. Bugün seçim olsa yine büyük bir destekle göreve geleceğine herkes emindir. Ancak gelinen noktada teklifler tehdide dönüşmüştür. “Bize katılmazsan içeri girersin” denmiştir. Ama o, “Ben Cumhuriyet Halk Partisi’nin evladıyım” demiştir. Ne partisini ne de Bursa’yı satmamıştır. Bugün yaşananların sebebi budur."

“MUTLAKA BAŞARACAĞIZ”

"Değerli yol arkadaşlarım, bugün yaşananların asıl nedeni açıktır: Halk desteğini kaybedenler, baskı ve tehditle iktidarlarını sürdürmeye çalışmaktadır. Gazeteciler, siyasetçiler, sendika temsilcileri, doğasını koruyan yurttaşlar… Hepsi baskı altındadır. Bu düzen; emeğin karşılığını vermeyen, zengini daha zengin, yoksulu daha yoksul yapan bir düzendir. Ülkenin kaynakları bir avuç yandaşa aktarılırken, milyonlar geçim mücadelesi vermektedir. Kardeşlerim, korkuları büyüktür. Çünkü kaybedecek çok şeyleri vardır. Ama bizim korkacak hiçbir şeyimiz yok! Bizim alnımız ak, mücadelemiz temizdir. Bizim kaybedecek değil, kazanacak bir geleceğimiz var. İnanın, o güzel geleceği hep birlikte kazanacağız. Birlikte başaracağız. Mutlaka başaracağız."

“SON SÖZÜ CUMHURİYET HALK PARTİSİ SÖYLEYECEK”

"Değerli Bursalılar, Bursa Büyükşehir Belediyesi’ne çökenlerin ilk icraatlarından biri, belediyenin sitesinden ulu önder Mustafa Kemal Atatürk’ün fotoğrafını kaldırmak olmuştur. Bu zihniyeti asla kabul etmiyoruz. Bugün demokrasi, adalet ve cumhuriyet değerleri tehdit altındadır. Bu mücadele; egemenliği milletten alıp bir avuç güce vermek isteyenlerle, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' diyenlerin mücadelesidir. Eğer pes edersek yarınlarımız çalınacak. Eğer susarsak ekmeğimiz daha da küçülecek. Bu artık bir onur mücadelesidir. Bu süreç sadece Cumhuriyet Halk Partisi’nin değil, demokrasiye inanan herkesin meselesidir. Bu yüzden herkesi dayanışmaya çağırıyorum.

Bugün yaşananlar tarihe kara bir leke olarak geçecektir. Ama bizim mücadelemiz de tarihe altın harflerle yazılacaktır. Başkanlarımız bugün tutsak olabilir, ama temsil ettikleri halk iradesi asla tutsak edilemez. O irade Bursa’da, Türkiye’nin dört bir yanında yaşamaktadır. Bizler bu iradeye sahip çıkmaya devam edeceğiz. Hayallerimizi yıkmak isteyenlerin düzenini bozacağız. Çalınan ekmeği, çalınan adaleti geri alacağız. Hak ettiğimiz o güzel geleceğe birlikte ulaşacağız. Unutmasınlar, tarihin son sözünü direnenler söyler. İnananlar söyler. Son sözü Cumhuriyet Halk Partisi söyleyecek. Son sözü bu onurlu halk söyleyecek.”

“BURSA BENİM YUVAM OLDU”

Mitingde konuşan Mustafa Bozbey’in eşi Seden Bozbey de şunları söyledi:

“Bugün karşınıza sadece bir belediye başkanının eşi ya da kızı olarak değil; bir kadın, bir anne ve en önemlisi Mustafa Bozbey’in hayat arkadaşı olarak çıkıyorum. Biliyorsunuz ki benim köklerim Ege’ye, İzmir’e uzanıyor. Ancak bu şehre adım attığım ilk günden itibaren kalbim, emeğim ve hayallerim Bursa ile birleşti. Bursa benim için sadece yaşadığım bir yer değil, artık benim yuvam oldu."

“MUSTAFA BOZBEY HER YERDE BURSA’NIN YANINDA”

"Mustafa Bozbey hayatı boyunca bu şehre hizmet etmeyi bir görev değil, bir gönül borcu olarak gördü. Evimizin ışığı kimi zaman sabahlara kadar yanardı. Çünkü o her zaman 'Bursa için ne yapabilirim' diye düşünürdü. Bugün yine o ışık yanmaya devam ediyor. Çünkü biliyorum ki o, bulunduğu her yerde kalbiyle, aklıyla ve vicdanıyla Bursa’nın yanında. Bizler bir aile olarak güçlü durmayı ondan öğrendik. Ama bugün burada görüyorum ki asıl güç sizsiniz. Sizin desteğiniz, dualarınız, iyi dilekleriniz… Hepsi bize nefes oluyor, umut oluyor, sabır oluyor. Her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum."

“BİZİM ALNIMIZ AK”

"Şunu bilmenizi isterim: Bizim alnımız ak, başımız dik. Ve inanıyorum ki bu zorlu günler geçecek. Çünkü iyilik her zaman bir yolunu bulur ve kazanır. Mustafa Bozbey’in en büyük gücü her zaman siz oldunuz, bugün de öyle. Ve ben eşi olarak sizlere söz veriyorum: Mustafa neredeyse, kalbimiz de oradadır. Onun attığı her yerde Bursa vardır. Biz bu şehrin insanlarına hep inandık, hep güvendik. Sizler de bize güç verdiniz. Bursa’nın dayanışması, vicdanı ve sevgisi hiçbir duvarın arkasında kalmaz. Bugün burada olduğunuz, yanımızda durduğunuz, bu aileyi yalnız bırakmadığınız için hepinize minnettarım."

“GÜZEL GÜNLER GELECEK”

"Güzel günler gelecek. Umudu kaybetmeyenlerin, sevgiyi çoğaltanların, birbirine sahip çıkanların zamanı mutlaka gelecek. Ben buna gönülden inanıyorum. O zamana kadar da Bozbey için, Bursa için mücadele etmeye devam edeceğiz. Hepinize teşekkür ediyorum. Mustafa yalnız değildir. Bursa yalnız değildir.”