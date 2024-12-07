Bursa'da polisler tarafından darp edildiklerini iddia eden dört kişi suç duyurusunda bulundu

Yayınlanma: 07.12.2024 - 04:00

Güncelleme: 07.12.2024 - 07:46

Bursa’da 4 Aralık 2024 tarihinde Ahmet S., Samet Ş., Gökhan K. ve Zafer Y., otomobil çıkma parçası satan işyerinde sivil polislerin baskınıyla gözaltına alındı. Dört zanlı ters kelepçe yapılarak Bursa İlçe Emniyet Amirliği’ne götürüldü. Dört kişi burada darp edildikleri ve işkenceya maruz maldıklarını iddia etti. Adliyede ifadeleri dahi alınmadan, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldılar.

Ahmet S., Samet Ş., Gökhan K. ve Zafer Y. Bursa Yavuz Selim Polis Merkezi Amirliği’nde suç duyurusunda bulundu. Suç duyurusu öncesinde Bursa Barosu İnsan Hakları Komisyonu Üyesi Avukat Kemal Özgür Yetkin’i görevlendirdi. Karakoldaki suç duyurularında elleri arkadan ters kelepçeli olarak yüzüstü yere yatırılıp, yüzlerinin yere vurulduğunu, yüzlerine tekme ve yumruk atıldığını ve sabaha kadar darp ve işkence gördüklerini iddia etti.

‘TANINMAZ HALDELER’

Avukat Özgür Kemal Yetkin, “Karakolda kâbus dolu bir gece yaşadılar. Böyle sorgulama yapılmaz, müvekkillerim işkenceye varan kötü muameleden tanınmaz hale gelmişlerdir. Biz Bursa Barosu İnsan Hakları Komisyonu olarak bu olayın takipçisiyiz. Bunu yapanların gereken cezayı alması için hukuksal olarak ne gerekiyorsa yapacağız” dedi.