Bütçe görüşmelerinde kadın protestosu: 'Bu pankart değil, kefen'

Yayınlanma: 27.11.2024 - 10:37

Güncelleme: 27.11.2024 - 11:02

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın bütçesini görüşmek için toplandı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Göktaş'ın katıldığı toplantıda kadın milletvekilleri Göktaş'ı kadın cinayetleriyle ilgili protesto etti.

CHP Ankara Milletvekili Semra Dinçer ve CHP Trabzon Milletvekili Sibel Suiçmez Bakan Göktaş'ı öldürülen kadınların isimlerinin yazdığı bir kefen ile protesto etti.

''VEBALİ SİZİN BOYNUNUZDADIR''

Dinçer üzerine kadınların adının yazıldığı bir kefeni tutarak Bakan Göktaş'a ''Burada kadınların adı yazılı 9 Ekim'de 296 idi bugün 411, vicdanınız sızlıyor mu sayın Bakan, kafanızı yastığa nasıl koyuyorsunuz. Bu kadınların vebali sizin boynunuzdadır Sayın Bakan. Bu kefen Sayın Bakan'ım pankart değil'' şeklinde tepki gösterdi.