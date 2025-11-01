Bütçede 'Can Atalay' protestosu

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu, dün Meclis’in yeni dönem bütçesini görüşmek için toplandı.

Toplantı öncesi CHP’li milletvekilleri sıralarına milletvekilliği düşürülen ve AYM kararına karşın tutukluluğu süren Can Atalay’ın fotoğrafını yerleştirdi.

Vekiller ayrıca, CHP’nin İstanbul İl Başkanlığı’nda polis müdahalesiyle karşılaşan milletvekillerinin fotoğraflarını da masalarına koydu. Bütçe görüşmeleri başlamadan önce konuşan CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba hem Atalay’ın tutukluluğunu hem de milletvekillerine polis müdahalesi yapılmasını kabul edemeyeceklerini söyledi, “Atalay’ın yeri Meclis’tir” dedi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş komisyon salonuna girince, vekiller bu eleştirilerini bizzat Kurtulmuş’a da iletti.

Ancak Kurtulmuş bu eleştirilere yanıt vermeden vekillerin ellerini sıkarak yerine oturdu. Açılış konuşmasında yeni çözüm süreci kapsamında kurulan komisyonun çalışmalarına değinen Kurtulmuş, “Ümit ederim ki en kısa süre içerisinde atacağımız diğer adımlarla birlikte komisyon hem dinlemeler çerçevesinde hem de atılan adımların gerektirdiği çerçevede yapılacak düzenlemelerle ilgili bir çalışmayı tamamlayacak ve raporu Genel Kurul’a tevdi edecektir” ifadelerini kullandı.

TORPİL İTİRAFI

Meclis’teki sürekli işçi kadrolarıyla ilgili bilgi verirken de önceki dönemlere yönelik “torpil” göndermesi yapan Kurtulmuş, “28. yasama döneminde bunu da önemsiyoruz. Rakamları çok yüksek olmayabilir ama gerçekten önceki dönemlerde çok fazla torpil vesairenin devreye girdiği bir alandı. Şeffaf olarak, noter huzurunda gerçekleştirdiğimiz çekilişlerle şimdiye kadar 225 aday sürekli işçi kadrosuna alındı. Bu sene de 264 kişinin sürekli işçi kadrosuna atama işlemleri tamamlanmıştır” ifadelerini kullandı.

Kurtulmuş’tan sonra söz alan muhalefet milletvekilleri sık sık tutuklu Can Atalay’ı gündeme getirerek Kurtulmuş’a “Milletin seçtiği vekil içerideyse egemenlik kimdedir?” sorusunu yöneltti.

Meclis bütçesinin yüzde 53 oranında artırıldığına dikkat çeken CHP İstanbul Milletvekili Engin Altay ise “Bakalım asgari ücreti ne kadar artıracağız? Meclis’in geçen seneye göre ihtiyacı yüzde 53 arttıysa asgari ücretin de en az refah payıyla yüzde 60 artması lazım” önerisini getirdi.

CHP’li milletvekilleri yine tutuklu belediye başkanlarını, Ekrem İmamoğlu’yla ilgili iddianamenin hâlâ yazılmamış olmasını komisyonda da gündeme getirdi.

KURTULMUŞ SALONU TERK ETTİ

İYİ Partili Erhan Usta, görüşmeler sırasında çözüm süreci üzerinden TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’u eleştirirken “PKK sevdanız olduğunu anladık” dedi. Bunun üzerine komisyon başkanı Mehmet Muş, “Gazi Meclis’in başında olan kişiye doğru bir ifade değildir” uyarısını yaptı.

Usta da “Bu bir siyasi eleştiridir” karşılığını verdi. Usta’nın sözleri üzerine söz alan TBMM Başkanı Kurtulmuş, “Ben yedi ceddi ortada olan bir adamım. Bu söylenen sözü çok ağır bir hakaret olarak kabul ediyorum. Hadsizliktir. Ben PKK sempatizanı değilim. Bu şovu sürdürmeyin. Ben bu salondan kalkıyorum” dedi ve salondan ayrıldı.

Oturuma ara verildi. Ara sırasında Kurtulmuş, tüm partilerden temsilcilerle komisyon başkanının odasına geçti. Yaklaşık bir buçuk saati bulan aradan sonra Kurtulmuş salona döndü. Usta ise salona gelmedi.