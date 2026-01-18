Bütçeden 1,2 milyar TL ayrıldı: 11 yeni cezaevi geliyor

Adalet Bakanlığı, Uşak, Bartın, Siirt ve Niğde gibi kentlerin de aralarında olduğu 11 kente yeni cezaevleri inşa edecek. Yeni cezaevleri için 2025 yılında Adalet Bakanlığı’na toplam 1 milyar 213 milyon 506 bin TL verilecek.

BirGün'den Mustafa Bildircin'in haberine göre; Adalet Bakanlığı, 2025 yılı içinde 11 yeni cezaevinin inşaatına başlayacak. 11 yeni cezaevinin yanı sıra 2 bin 500 metrekare büyüklüğünde Denetimli Serbestlik Hizmet Binası’nın yapımını da hayata geçirecek. Yeni cezaevleri için 2025 yılında Adalet Bakanlığı’na toplam 1 milyar 213 milyon 506 bin TL verilecek. Toplam 1,2 milyar TL’lik ödeneğin 500 milyon TL’si Siirt’te yapımına başlanan ceza infaz kurumu için aktarılacak.

Adalet Bakanlığı’nın 11 yeni cezaevi projesi kapsamındaki inşaatlar, 2027 yılına kadar tamamlanacak.

Bakanlığın yatırımlarına yönelik belgelerde yer alan bilgilere göre, yapımı 2025 yılı ve sonrasına bırakılan ve 2025 için 1,2 milyar TL kaynak ayrılan 11 yeni cezaevi için 2027 yılı sonuna kadar toplam 23 milyar 585 milyon TL kaynak kullanılması öngörülecek.

CEZAEVLERİNİN NÜFUSU 30 İLİ GERİDE BIRAKTI

Türkiye'deki cezaevi nüfusu, son yıllarda hızla artıyor. Kapasitesi tutuklu sayısı karşısında yetersiz kalan cezaevlerinde, 2 Ocak 2025 itibarıyla nüfus, 384 bin 216’ya ulaşarak rekor seviyeye çıktı.

Nefes gazetesinin aktardığına göre, bu kişilerin 328 bin 708’i hükümlü, 49 bin 596’sı tutuklu. Söz konusu kişilerin 363 bin 708’i erkek, 16 bin 770’i kadın, 3 bin 778’i çocuk. Cezaevinde bulunanların 85 bin 334’ü açık, 298 bin 682’si ise kapalı infaz kurumunda kalıyor.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevfikevleri Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre; 1 Ocak 2025 itibarıyla Türkiye'de, 273 kapalı, 99 açık, 12 kadın kapalı, 8 kadın açık, 9 çocuk kapalı, 4 çocuk eğitimevi olmak üzere toplam 405 ceza infaz kurumu bulunuyor.

Bu kurumların toplam kapasitesi ise 301 bin 397.