Büyük Astsubay Yürüyüşü ve Hak Arama Mücadelesi Mitingi ertelendi

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) Genel Başkanı Cahit Koca, derneğin genel merkezinde düzenlenen basın açıklamasında, emekli astsubayların özlük haklarına ilişkin taleplerini gündeme getirmek amacıyla 28 Mart 2026 tarihinde Ankara Anadolu (Tandoğan) Meydanı’nda yapılması planlanan “Büyük Astsubay Yürüyüşü ve Hak Arama Mücadelesi Mitingi”nin ertelendiğini açıkladı.

Koca, mitingin ertelenmesine ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi:

''Vatan sevgisini hayatının merkezine koymuş, Türk bayrağının şerefi ve milletimizin huzuru için ömrünü görev başında geçirmiş büyük bir meslek ailesinin mensupları olarak sizleri saygı, hürmet ve muhabbetle selamlıyoruz.

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği (TEMAD) olarak; ömrünün en kıymetli yıllarını vatan hizmetine adamış, Türk bayrağını şerefle taşıyarak Türk Silahlı Kuvvetleri saflarında görev yapmış emekli astsubaylarımızın ve ailelerinin uzun yıllardır dile getirdiği özlük haklarına ilişkin haklı taleplerini kamuoyuna güçlü bir şekilde ifade etmek amacıyla, 28 Mart 2026 tarihinde Ankara Anadolu (Tandoğan) Meydanı’nda 'Büyük Astsubay Yürüyüşü ve Hak Arama Mücadelesi Mitingi' düzenlenmesi için kapsamlı hazırlıklar yürütmekteydik. Söz konusu miting yalnızca bir talep dile getirme platformu değil; aynı zamanda astsubayların mesleki onurunu, emeğini ve devletine olan sarsılmaz sadakatini hatırlatan demokratik ve meşru bir hak arama iradesinin ifadesi olarak planlanmıştır. Zira astsubaylık yalnızca bir meslek değil; disiplin, fedakârlık ve vatan sevgisiyle yoğrulmuş köklü bir askerî geleneğin adıdır.

"HAKLI TALEPLERİMİZDEN VAZGEÇTİĞİMİZ ANLAŞILMASIN"

Ancak içinde bulunduğumuz dönemde bölgemizde yaşanan gelişmeler, ülkemizin karşı karşıya bulunduğu güvenlik hassasiyetleri ve milletçe her zamankinden daha fazla birlik, beraberlik ve dayanışmaya ihtiyaç duyduğumuz bir süreçten geçiyor olmamız; Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği olarak sorumluluk duygusuyla hareket etmemizi zaruri kılmıştır. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin şerefli mensupları olarak yıllarca bu vatana hizmet etmiş biz emekli astsubaylar; devletimizin bekasının, milletimizin huzur ve güvenliğinin her türlü bireysel talep ve beklentinin üzerinde olduğuna inanan bir meslek kültürünün temsilcileriyiz. Bu sebeple devletimizin yürüttüğü hassas süreçleri ve içinde bulunduğumuz dönemin şartlarını dikkatle değerlendirerek, 28 Mart 2026 tarihinde Ankara Anadolu (Tandoğan) Meydanı’nda gerçekleştirilmesi planlanan mitingimizi erteleme kararı aldığımızı kamuoyuna saygıyla bildiriyoruz. Bu karar, hiçbir şekilde haklı taleplerimizden vazgeçtiğimiz anlamına gelmemektedir. Emekli astsubaylarımızın özlük haklarına ilişkin beklentileri; yılların emeğini, fedakârlığını ve devlet hizmetindeki bir ömrün karşılığını temsil etmektedir. Bu talepler aynı zamanda astsubayların mesleki itibarının ve kurumsal saygınlığının güçlendirilmesine yönelik meşru beklentilerdir.

"AMACIMIZ AYRIŞMA DEĞİL DAYANIŞMA"

Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği olarak, ilgili devlet kurumlarının ve yetkili makamların bu haklı beklentileri yakın zamanda değerlendireceğine ve adalet, hakkaniyet ve devlet geleneğimizin ruhuna uygun çözümler üreteceğine olan inancımızı muhafaza ediyoruz. Bizler; dün olduğu gibi bugün de devletine sadakatle bağlı, bayrağını onurla taşıyan, milletinin huzurunu her şeyin üzerinde tutan bir meslek camiasının mensuplarıyız. Astsubaylık, vatan nöbetinin yalnızca görev süresiyle sınırlı olmadığını bilenlerin mesleğidir. Emekli astsubaylar için bu nöbet, üniforma çıkarıldıktan sonra da vicdanda ve sorumluluk bilincinde devam eder. Bu anlayışla Türkiye Emekli Astsubaylar Derneği; devletimize, milletimize ve Türk Silahlı Kuvvetleri’ne olan bağlılığından asla taviz vermeden, emekli astsubaylarımızın hak ve itibar mücadelesini demokratik, hukukî ve sağduyulu yöntemlerle sürdürmeye devam edecektir. Ülke gündeminin uygun olduğu bir günde eylemimizi yapacağız. Amacımız; ayrışma değil dayanışma, gerilim değil çözüm, çatışma değil hakkaniyet temelinde kalıcı sonuçlara ulaşmaktır.

Bu vesileyle planlanan miting sürecinde göstermiş oldukları yüksek sorumluluk bilinci, birlik ve dayanışma ruhu için tüm meslektaşlarımıza ve kıymetli ailelerine, şube başkanlarımıza ve yönetimlerine teşekkür ediyoruz. Türk bayrağına bağlılık yemini etmiş bir meslek camiası olarak milletimizin huzuru, devletimizin gücü ve vatanımızın birliği için her zaman görev başında olduğumuzu kamuoyuna saygıyla ifade ederiz.''