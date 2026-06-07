Büyük Birlik Partisi bir kez daha 'Mustafa Destici' dedi

Büyük Birlik Partisi (BBP) 13’üncü Olağan Kurultayı ATO Congresium’da düzenlendi.

Yapılan seçimde tek aday olan Mustafa Destici yeniden genel başkanlığa seçildi. Kullanılan 892 oyun tamamı geçerli sayıldı.

Sonucun açıklanmasının ardından teşekkür konuşması yapan Destici, "bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da hiçbir partiliyi mahcup etmeyeceğini" söyledi.

Destici, "Büyük Birlik Partisinin Genel Başkanlığı, şerefli, onurlu bir makamdır. Çünkü bu makam Şehit Muhsin Yazıcıoğlu'nun makamıdır. Onun, bana ve sizlere emanetidir. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu emaneti gözümüz gibi koruyacak, emanete ve davasına Allah'ın izniyle hep beraber sahip çıkacağız" diye konuştu.

Destici, partinin 70 kişilik Merkez Karar Yönetim Kurulu'nun (MKYK) neredeyse yarısını yenilediklerini belirterek, 35 yeni MKYK üyesinin olduğunu ifade etti.