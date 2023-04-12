Büyük Türkiye Partisi: Adaylarımızı Cumhur İttifakı'nı ve Erdoğan’ı desteklemek üzere geri çekiyoruz
Büyük Türkiye Partisi, Cumhur İttifakı’nı desteklemek için Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) verdiği milletvekili aday listesini geri çekti.
Büyük Türkiye Partisi, 14 Mayıs’ta gerçekleştirilecek olan Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili seçimlerinden çekilme kararı aldı. YSK’ya gelerek daha önce verdikleri milletvekili aday listesinin iptali için dilekçe veren Genel Başkan Hüseyin Durmaz ve beraberindeki heyet, 2023 seçimlerinin kritik bir öneme sahip olduğunu ve bu nedenle Cumhur İttifakı ve Recep Tayyip Erdoğan’ı destekleme kararı aldıklarını söyledi.
Büyük Türkiye Partisi Genel Başkanı Durmaz, “Büyük Türkiye Partisi olarak 2023 seçimlerinin ülkemiz ve milletimiz için son derece önemli bir seçim olduğunu düşünüyoruz. Bunun için Büyük Türkiye Partisi olarak 28. dönem milletvekili adaylarımızı Cumhur İttifakı’nı ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ı desteklemek üzere geri çekiyoruz. 2023 seçimlerinin bir beka meselesi olduğunu, son derece önemli bir seçim olduğunu görüyoruz. Var gücümüzle Cumhurbaşkanımızı ve Cumhur İttifakı’nı destekleyeceğiz” dedi.
Bu görüşte olan başka partilerin de olduğunu söyleyen Durmaz, “Ülkemizi rahatsız eden görüntüler var. Daha da çıkacağına inanıyorum. Onun için biz merkez sağ parti olarak son derece temkinliyiz, dikkatliyiz. Bizim için önemli olan vatansa gerisi teferruattır. Şahsım, partim önde değildir, vatan öndedir. Vatanımızın bekası için aldığımız bir karardır” diye konuştu.
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