Gezici anketi: İlk turda seçimi Kılıçdaroğlu kazanıyor

Yayınlanma: 12.04.2023 - 10:57

Güncelleme: 12.04.2023 - 11:00

Türkiye 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçimleri'ne kilitlenmiş durumda. Cumhurbaşkanlığı yarışında Millet İttifakı'nın adayı CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhur İttifakı'nın adayı AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Memleket Partisi'nin adayı Muharrem İnce ve ATA İttifakı adayı Sinan Oğan yarışacak.

Gezici Araştırma’nın anketi 1–2 Nisan 2023 tarihlerinde Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Çanakkale, Denizli, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Gaziantep, Giresun, Hatay, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Ordu, Samsun, Sivas, ve Van illerinde 2 bin 864 kişiyle yüz yüze yapıldı.

Katılımcılara, 'Hangi adaya oy vereceksiniz?' diye soruldu.

Araştırmaya katılanların yüzde 56,2'si Kemal Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı seçileceğine inanıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden seçileceğini öngörenlerin oranı ise yüzde 42,1.

Kararsızların dağıtıldıktan sonra katılımcılar şöyle yanıt verdi:

Kemal Kılıçdaroğlu: Yüzde 53,4

Recep Tayyip Erdoğan: Yüzde 43.2

Muharrem İnce: Yüzde 2,1

Sinan Oğan: Yüzde 1,3

Erdoğan'a oy vereceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 44,8 olarak ölçüldü

Seçimin ikinci tura kalması halinde, ankete katılanların yüzde 55,2'si Kılıçdaroğlu'na oy vereceğini söylerken, Erdoğan'a oy vereceğini söyleyenlerin oranı ise yüzde 44,8 olarak ölçüldü.

‘ERDOĞAN ÖNDE’ DEMİŞTİ

17 Mart’ta CNN Türk’teki programda konuşan şirket sahibi Murat Gezici, 28 Şubat’ta yapılan anketlerinde Erdoğan’ın önde olduğunu savunarak, “Ben seçimin ikinci tura kalacağını ön görüyorum. Ben en kilit partiyi Memleket Partisi ve Zafer Partisi olarak görüyorum” demişti.