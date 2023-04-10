Son dakika... BTP seçimlerden çekildi: 'Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz'
Son dakika haberi... 14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, Millet İttifakı’na destek vereceklerini açıkladı.
BTP Lideri Hüseyin Baş, Millet İttifakı’na destek vermek için seçimlerden çekildiğini açıkladı. Baş “Mevcut İktidarın devam etmesini engellemek için bu fedakarlığı yapıyoruz.” diye konuştu.
tv100 yayınında konuşan Baş, sözlerini şöyle sürdürdü:
"Dün listelerimizi YSK’ya teslim ettik, listelerin yarısı erkek yarısı kadın. Bundan sonra BTP’nin gireceği bütün seçimlerde böyle olacak. Sizin aracılığınızla BTP, önümüzdeki seçimlerde Kılıçdaroğlu’nu destekleyecek. Biz BTP olarak bu seçime katılmama kararı aldık. Listelerimizi geri çekeceğiz. Muhalefet bloğuna, meclis aritmetiğinde üstün bir vekil ortalaması yakalaması şansı bırakmak istiyoruz. Bunu bir sorumluluk olarak görüyoruz. Seçimde Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyeceğiz."
Kararı duyurduktan sonra Twitter hesabından da bir açıklama yapan baş, "Fedakarlık gerekiyordu, yaptık…" ifadelerini kullandı.
Fedakarlık gerekiyordu, yaptık… https://t.co/OpCtP7x3XL— Hüseyin Baş (@huseyinbas_BTP) April 10, 2023
ALTILI MASA'YA KATILMAK İSTEMİŞTİ
Hüseyin Baş, Altılı Masa'ya katılma isteğini dile getirmiş, daha sonra Masa'daki parti temsilcilerinden olumlu görüşler açıklanmıştı.
Altılı Masa’nın sekizinci toplantısında ise BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş’ın ittifaka katılma talebi görüşülmüştü.
Ancak Baş'ın talebi reddedilmişti.
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