Büyükçekmece Belediye başkanvekili seçiminde gerilim: Meclis'te 'bağırma' tartışması!

CHP'li belediyelere yönelik operasyonlarda tutuklanan Büyükçekmece Belediye Başkanı Hasan Akgün'ün yerine başkan vekili seçilen ancak kendisi de tutuklanan Ahmet Şahin'in yerine başkan vekilliği seçimi gerçekleştirildi. Seçimi CHP'nin adayı Hakan Çebi kazandı.

SEÇİMDE GERİLİM

Seçim sırasında gazetecilerin çekim yaptığı alanda gerilim yaşandı. AKP ve MHP İlçe Başkanı'nın seçimi izlemeye geldiği yerde basının yer aldığı belirtilerek tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma esnasında Meclis üyeleri 'Neden bağırıyorsunuz?', 'Sen bağırma ya' diyerek birbirlerine tepki gösterdi.