Büyükşehirlerde AKP'de kayıp, CHP'de büyük artış

Yayınlanma: 04.04.2024 - 17:58

Güncelleme: 04.04.2024 - 18:29

AREA Araştırma’nın verilerine göre; 2023 genel seçimlerinde Türkiye'de toplam 60 milyon 721 bin oy kullanıldı. 2024 yerel seçimlerinde ise bu sayı 61 milyon 430 bin oldu. Geçen yılki seçimlerde 52 milyon 628 bin olan geçerli oy sayısı ise bu yıl 46 milyon 46 bine geriledi. 2023 Milletvekili Seçimlerinde büyükşehirler genelinde genelinde 14 milyon 368 bin 889 oy alan AKP, 31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde büyükşehirlerde 1 milyon 332 bin 825 oy kaybı yaşadı ve oyları 13 milyon 36 bin 64’e geriledi. CHP ise 2023 seçimlerinde büyükşehirlerde 11 milyon 65 bin 381 oy alırken, yerel seçimlerde oylarını 3 milyon 943 bin 230 artırarak 15 milyon 8 bin 611 oya ulaştı.

EN BÜYÜK KAYIP ANKARA'DA

Manisa ve Mersin’de ittifak ortağı MHP’nin adayını destekleyen AKP, aday çıkardığı 28 büyükşehirin 18’inde oylarını düşürdü. AKP 185 bin 546 oy kaybıyla en büyük kaybını Ankara’da yaşadı. AKP’nin Ankara’dan sonra en çok oy kaybı yaşadığı büyükşehir 173 bin 396 oy ile İstanbul oldu.

İSTANBUL'DA BÜYÜK ARTIŞ

30 büyükşehirde de kendi adaylarıyla seçime giren CHP, 19 büyükşehirde oylarını artırıken, en fazla oy artışını İstanbul’da yaşadı. CHP İstanbul’da oylarını 1 milyon 561 bin 291 artırdı. CHP’nin İstanbul’un ardından oylarını en çok artırdığı büyükşehir ise 816 bin 208 oyla Ankara oldu.