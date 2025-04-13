Çağdaş Hukukçular Derneği: İşçiyi yakanlar 1 ayda serbest kalacak

Yayınlanma: 13.04.2025 - 13:47

Güncelleme: 13.04.2025 - 13:47

Zonguldak'ta yanmış cesedi bulunan, kaçak ocakta çalışan Afgan maden işçisi Vezir Mohammad Nourtani’nin ölümüne ilişkin davanın karar duruşması cuma günü Zonguldak Adliyesi’nde görüldü.

Maden ocağının sahipleri Hakan Körnöş ve Enver Gideroğlu taksirle öldürme suçundan 5 yıl 8 ay, Körnöş’ün kuzeni Ahmet Aydın delil karartma suçundan 4 yıl 6 ay ceza aldı. Ocak çalışanları Sercan Kayabaş, Eray Demiro ve Alaattin Çayırlı ise delil karartma suçundan 2’şer yıl hapis cezası aldı. Çayırlı’nın cezası 1/6 oranında indirilerek 1 yıl 8 aya düşürüldü.

KAPALI CEZAEVİNDE 1 AY HAPİS!

Çağdaş Hukukçular Derneği mahkeme kararı üzerine "Göçmen madenci Vezir Mohammad Nourtani cinayetinde verilen karar kabul edilemez" başlıklı bir açıklama yaptı.

"Cinayete ilişkin Zonguldak 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde devam eden yargılama süreci 11 Nisan 2025 tarihinde görülen 6. celsede; Nourtani’nin yakılarak öldürüldüğüne işaret eden rapor görmezden gelinerek, cinayete ilişkin yeterli araştırma yapılmaksızın cezasızlık ile sonuçlandırılmıştır" ifadeleri yer alan açıklamada şöyle denildi:

"Sanıklardan kaçak maden ocağının sahipleri Hakan Körnoş ile Enver Gideroğlu'na bilinçli taksirle ölüme sebep olma suçundan 5 yıl 8 ay; diğer sanıklara ise suç delillerini gizleme ve yok etme suçundan 4 yıl 6 ay ile 2 yıl arasında değişen hapis cezaları verilmiştir. En yüksek cezayı alan sanığın kapalı ceza infaz kurumunda geçireceği toplam süre sadece 1 aydır."

"KADER DEĞİL CİNAYET"

Açıklamanın devamında şu vurgular yapıldı:

Açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "Ocağın kaçak olduğunun anlaşılmaması için Nourtani’yi hastaneye götürmeyip ölüme terk eden, dahası bedenini yakarak yok etmeye çalışan sanıkların davranışları basit bir ihmal olarak değerlendirilmiş, canavarca hisle kasten öldürme suçundan cezalandırılması gereken sanıklar adeta ödüllendirilmiştir. Soma, Ermenek, Amasra ve daha onlarca örneğini gördüğümüz “ruhsatlı” maden ocaklarında dahi işçi güvenliği için gerekli önlemler alınmadan ve denetimler yapılmadan işçilerin çalıştırılması nedeniyle yaşanan katliamlarda yüzlerce işçi hayatını kaybetmişken; hiçbir iş güvenliği tedbirinin olmadığı kaçak ocaklarda çalışmak zorunda kalan işçiler, hastaneye dahi götürülmeden ölüme terk edilmekte, ocaktan yaralı olarak çıkarılan işçiler yakılarak yok edilmeye çalışılmaktadır. Kaza değil katliam, kader değil cinayet!"