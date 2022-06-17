Çağlayan’da 114’üncüsü düzenlenen ‘Adalet Nöbeti’ne destek veren avukatlardan dayanışma çağrısı

17 Haziran 2022 Cuma, 04:00

Avukatlar, dün İstanbul Adliyesi’nde 114. Adalet Nöbeti’ni tuttular. Avukat Salim Şen “Gezi hukuksuzluklara, adaletsizliklere karşı bir direnişin sembolü olarak meşale gibi yanmaya devam edecek” dedi. Stajyer avukatların sorununa değinen avukat Kerem Donat ise, “Ekonomik ve sosyal sorunlarımız var. Olanlar genç yaşımızda ölümü düşündürüyor” diye konuştu.

Avukatlar dün, stajyer avukatların sesi olmak ve ‘Gezi Parkı bizim, yargılanamaz’ demek için Çağlayan’daki İstanbul Adliyesi’nde basın açıklaması yaptı. 114. Adalet Nöbeti’ne, avukat Salim Şen, İstanbul Barosu Yönetim Kurulu Üyesi avukat Sinan Naipoğlu, İstanbul Barosu Genç Avukatlar Merkezi Başkanı avukat Kerem Donat katıldı. Burada konuşan Avukat Salim Şen Gezi tutuklularına ilişkin konuştu. Avukat Şen, “Gezi hukuksuzluklara, adaletsizliklere karşı bir direnişin sembolü olarak meşale gibi yanmaya devam edecek.

“OLANLAR ÖLÜMÜ DÜŞÜNDÜRÜYOR”

Elimizde kalan tek şey, haklarımıza sahip çıkıp yüksek bir sesle itiraz etmektir. Aydınlık yarınlara ancak Gezi’deki onurlu direnişi sahiplenerek, arkasında dimdik durarak çıkabilir” diye konuştu.

İstanbul’da önceki gün Galata Kulesi’ne çıkarak intihar eden stajyer avukat T.Ç. ile ilgili basın açıklamasında avukat Kerem Donat, “Adaletin nöbet geçirdiği yerde, Adalet Nöbeti tutuyoruz. İnsanca muamele görmüyoruz. Olup bitenler genç yaşımızda ölümü düşündürüyor. Tüm sorunlarımız kaynağı bu siyasi iktidardır. Bu durumu kabul etmeyeceğiz” dedi. Avukat Sinan Naipoğlu ise, “İstanbul Barosu stajyerlerinin sayısı, 6 bine yaklaştı. 3 tane adliyede 2 binden fazla stajyer avukattan bahsediyoruz. 2 bin stajyere mahkeme salonunda ayrılmış bir tane sandalye bile bulunmuyor. Stajyer avukatın yetişmesi için gerekli ortamın sağlanması gerekiyor” ifadelerini kullandı.