'Çalışan yoksulluğu' Meclis gündeminde: CHP'den Mehmet Şimşek'e 15 soru

CHP İnsan Haklarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Türkiye’de milyonların açlık sınırı altında kaldığını ifade ederek, konuyu TBMM gündemine taşıdı.

"EKONOMİK VE SOSYAL DENGELERİ TEHDİT EDEN BİR GEÇİM KRİZİNE DÖNÜŞMÜŞ DURUMDA"

Tanrıkulu, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması istemiyle Meclis Başkanlığı’na verdiği soru önergesinde, şunları kaydetti:

“Son dönemde kamuoyuna yansıyan ve işçi konfederasyonlarının açıkladığı verilere göre, Nisan 2026 itibarıyla açlık sınırı 34 bin 586 TL’ye, yoksulluk sınırı 112 bin 660 TL’ye, bekar bir çalışanın yaşam maliyeti ise 44 bin 802 TL’ye ulaşmıştır. Aynı dönemde mutfak enflasyonunun aylık yüzde 5,47, yıllık yüzde 43,90 seviyesine çıkması, özellikle dar ve sabit gelirli kesimlerin temel gıda ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorlandığını göstermektedir.

Bu veriler, Türkiye’de çalışanların önemli bir bölümünün açlık sınırının altında gelir elde ettiğine, orta sınıfın hızla eridiğine ve ‘çalışan yoksulluğu’nun kalıcı hale geldiğine işaret etmektedir. Gelirle temel yaşam maliyetleri arasındaki makasın açılması, ekonomik ve sosyal dengeleri tehdit eden bir geçim krizine dönüşmüş durumdadır.”

CHP’li Tanrıkulu’nun Bakan Şimşek’e soruları ise şöyle:

Bakanlığınızca açlık ve yoksulluk sınırına ilişkin yapılan resmi bir çalışma bulunmakta mıdır?

Varsa bu veriler kamuoyuyla neden düzenli olarak paylaşılmamaktadır?

Mevcut asgari ücret düzeyi dikkate alındığında, çalışanların önemli bir kısmının açlık sınırının altında yaşadığı yönündeki tespitlere katılıyor musunuz?

Asgari ücretin belirlenmesinde açlık sınırı yerine yoksulluk sınırının esas alınmasına yönelik bir çalışmanız var mıdır?

Gıda fiyatlarındaki yüksek artışın temel nedenleri nelerdir?

Üretim, tedarik ve perakende zincirinde fiyat oluşumuna yönelik bir denetim ve düzenleme planlanmakta mıdır?

Mutfak enflasyonunun genel enflasyonun üzerinde seyretmesinin dar gelirli vatandaşlar üzerindeki etkilerine ilişkin bir etki analizi yapılmış mıdır?

Enflasyonla mücadele kapsamında uygulanan mevcut ekonomi politikalarının, gelir dağılımı üzerindeki etkileri Bakanlığınızca nasıl değerlendirilmektedir?

ÇALIŞAN YOKSULLUĞU VE GELİR ADALETSİZLİĞİ MECLİS GÜNDEMİNDE