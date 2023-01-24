Cami avlusundaki görüntüleri gündem olmuştu: 'Dini değerleri aşağılama' suçundan işlem yapıldı
Esenyurt'ta bir cami avlusunda "uygunsuz hareketlerde bulunduğu" iddia edilen yabancı uyruklu 2 kişi gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Gökevler Mahallesi'ndeki bir caminin avlusunda "bir erkekle kadının uygunsuz hareketlerde bulundukları" iddiası üzerine inceleme başlattı.
Yapılan çalışmaların ardından kimlikleri tespit edilen A.A.H. (21) Bayrampaşa'da, V.A. (16) ise Esenyurt'ta yakalandı.
Haklarında "dini değerleri aşağılama" suçundan işlem yapılan yabancı uyruklu 2 kişinin Emniyet'teki işlemleri sürüyor.
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