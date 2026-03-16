Can Atalay belgeseli Trabzon'da izleyiciyle buluştu: 'Tüm siyasi tutsaklara özgürlük'

Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Gezi Parkı Davası hükümlüsü Can Atalay'ın çocukluk yıllarından avukatlık hayatına, emek ve hak mücadelelerine uzanan yaşam öyküsünün anlatıldığı belgeselin gösterimi; Trabzon Barosu, Ortahisar Belediyesi ve Trabzon Bilim Kültür Sanat Evi'nin destekleriyle Ortahisar Belediyesi Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleştirildi.

Gösterime siyasi parti ve sivil toplum örgütü temsilcileri ile çok sayıda yurttaş katıldı.

Belgeselin gösterimi öncesi, İstanbul Barosu avukatlarından Kemal Aytaç, Atalay’ın yaşamı ve mücadelesini konu alan bir konuşma yaptı.

Aytaç, şunları söyledi:

"Uzun yıllar boyunca işçilerin, kent hakkı mücadelesi veren yurttaşların ve doğasını savunan köylülerin avukatlığını üstlenen Atalay; Soma ve Ermenek’teki maden işçilerinden Aladağ'daki yurt yangınında hayatını kaybeden çocukların ailelerine kadar birçok davada hak arama mücadelesinin içinde yer aldı. Onun için hukuk yalnızca bir meslek değil, toplumsal adalet mücadelesinin bir parçası olarak görüldü. Ancak bugün Can Atalay, yıllarca savunduğu hak ve özgürlükler nedeniyle cezaevinde bulunuyor."

Gösterimi yapılan belgesel, Can Atalay'ın yalnızca kişisel hikâyesini değil; aynı zamanda Türkiye'de emek, kent ve demokrasi mücadelelerinin yakın tarihine de ışık tutuyor. Belgeselde Atalay'ın yıllar boyunca yer aldığı davalar, savunduğu toplumsal mücadeleler ve bugün yaşanan tutukluluk süreci ele alınıyor.

Belgesel gösteriminin, Atalay'ın mücadelesine ve devam eden tutukluluğuna dikkati çekmeyi amaçladığı belirtilirken, gösterimin ardından sahnede "Tüm siyasi tutsaklara özgürlük" pankartı açıldı.