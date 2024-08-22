Can Atalay kavgayla ilgili ilk kez konuştu: Halk iradesine dönük bir darbe girişimi

Yayınlanma: 22.08.2024 - 16:47

Güncelleme: 22.08.2024 - 16:51

TİP Genel Başkanı ve İstanbul Milletvekili Erkan Baş, Can Atalay'ı bulunduğu Silivri Cezaevi'nde ziyaret etti. Atalay, görüşmede TBMM'de Ahmet Şık'a yapılan saldırıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Baş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

''TBMM’de olması gereken Hatay Milletvekilimiz Can Atalay’ı Silivri Cezaevi’nde ziyaret ettim. Morali gayet yerinde, her zaman olduğu gibi dirençli.

''HALK İRADESİNE DÖNÜK BİR DARBE GİRİŞİMİ''

Can, TBMM’de düzenlenen olağanüstü toplantıya çağrı yapan tüm siyasi partilerin yöneticilerine ve toplantıya katılan milletvekillerine teşekkür etti. Saldırıda yaralanan sevgili Gülistan Kılıç Koçyiğit, Okan Konuralp ve Ahmet Şık’a geçmiş olsun dileklerini iletti. Can da bu yaşananları yalnızca TİP’e ve kendisine değil, anayasaya ve halk iradesine dönük bir darbe girişimi olarak değerlendiriyor.

Bu darbe girişimine karşı direnişin, faşizan Saray Rejimi’ne karşı direnişin bir parçası olduğunun bir kez daha altını çiziyoruz.

Onlar hukuk tanımazlığa, zorbalığa devam ettikçe biz de bulunduğumuz her yerde direnişe devam edeceğiz.''